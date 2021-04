CS : retenu par SAFRAN pour le M88

SAFRAN a débuté les travaux d'évolution du M88 (moteur RAFALE) dès janvier 2019.

Ces évolutions permettront de proposer des solutions technologiques plus adaptées au standard actuel et plus en adéquation avec le besoin du Rafale standard 4, à l'horizon 2023. Le standard 4, qui intègre le retour d'expérience des opérationnels, est le premier standard d'évolution du Rafale qui comprend une évolution moteur. Dans le cadre du standard 4, SAFRAN travaille sur un axe majeur : l'électronique embarquée (calculateur moteur FADEC) et au sol (système SPAD). Ces nouvelles solutions permettront de stocker un nombre beaucoup plus important de données, une transmission plus rapide de ces données vers la station sol et une analyse plus efficace. L'objectif est l'amélioration de la disponibilité des matériels en proposant de faire de la maintenance prédictive grâce au Big Data.

Le calculateur moteur FADEC du M88 Type 4 bénéficie d'une nouvelle architecture matérielle et logicielle, qui doit fournir une compatibilité descendante avec le calculateur de génération précédente (Type 3), en particulier dans un objectif de montage en « échange standard ».

Dans le cadre de ces évolutions SAFRAN a retenu CS GROUP pour la réalisation des logiciels de la carte Cœur De Régulation Moteur du standard 4. Ce projet forfaitaire, réalisé sur le site de Toulouse, va mobiliser pendant plus de 2 ans une vingtaine d'ingénieurs et consiste dans le développement et la vérification des logiciels applicatifs critiques et non critiques du calculateur moteur FADEC, en conformité avec les objectifs DO-178C et DO-331.

Concepteur, intégrateur et opérateur de systèmes critiques, CS GROUP est notamment reconnu pour son expertise dans les systèmes sûrs industriels et embarqués, associant sûreté de fonctionnement et cybersécurité, au profit des secteurs de la Défense, de l'aéronautique, du spatial et de nucléaire.