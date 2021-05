Cybersécurité : CS Novidy's lance son SOC nouvelle génération intégrant les solutions Palo Alto Networks

Les scénarios automatisés provenant de Cortex XSOAR accélèrent le traitement des alertes, les analyses d'incidents et diminue les temps de réponse.

Les analytiques de Cortex XDR améliorent les services managés Managed Detection and Response (MDR) de CS Novidy's.

Le renforcement de l'intégration technologique entre les deux sociétés renforce la position de CS Novidy's en tant que leader sur le marché de la sécurité en tant que service (Security As A Service).

France, Paris - Le 17 mai 2021. CS Novidy's, filiale de CS GROUP, annonce l'intégration de Palo Alto Networks Cortex® XSOAR et Cortex XDR™ dans son Centre des Opérations de Sécurité (SOC).

Cortex XSOAR est la plateforme d'orchestration, d'automatisation et de traitement en matière de sécurité (SOAR) la plus avancée du secteur, ce qui permet aux équipes du SOC de réduire la complexité des processus de sécurité les plus communs, d'automatiser le traitement des alertes et la gestion des incidents, et de diminuer les temps de réponse.

S'intégrant à l'ensemble de l'environnement SOC, les scenarii automatisés de la solution Cortex XSOAR permettent de rationaliser les tâches manuelles répétitives et redondantes, telles que la qualification des alertes, l'isolement des terminaux, le blocage des accès ou encore d'autres mesures relatives aux incidents. Cette évolution permet de faire passer les délais de réponse face à des attaques de type ransomwares ou autres de plusieurs heures à quelques minutes, offrant ainsi des gains en termes de sécurité, de délais de réponse et de ressources.

CS Novidy's, partenaire Platinum du programme NextWave de Palo Alto Networks, propose une offre de services Managed Detection & Response (MDR), équipée de la technologie Palo Alto Networks Cortex XDR (extended detection and response), qui détecte les comportements suspects à l'aide de l'intelligence artificielle et du machine learning pour étendre la protection aux postes de travail, aux serveurs, au réseau, au cloud, etc.

La puissance de Cortex XSOAR avec les nouveaux services gérés de CS Novidy's permet d'accélérer le traitement des alertes et de simplifier les processus de traitement de bout en bout. En ajoutant Cortex XSOAR à son offre, CS Novidy's offre à ses clients une posture de sécurité plus mature et efficace contre les dernières menaces.

'La collaboration entre nos deux sociétés dure depuis plus de 12 ans et qui couvre aujourd'hui plusieurs de nos offres', explique Christian Gaudin, président de CS Novidy's.' Les cyberattaques se multiplient et se complexifient. Les entreprises doivent se protéger et réagir le plus rapidement et le plus efficacement possible. Dans cette optique, nous avons su construire une offre qui s'adapte à tous les types d'entreprises et à leurs besoins uniques en la matière '.

'En exploitant les capacités avancées d'automatisation et d'orchestration de Cortex XSOAR, CS Novidy's est mieux armé pour aider les entreprises à se protéger et à s'adapter face à la complexité croissante des exploits et des cyberattaques émergentes ', déclare Antoine Bridenne, channel director pour l'Europe du Sud chez Palo Alto Networks. 'Nous sommes heureux de fournir la technologie sous-jacente et un accompagnement aux partenaires de CS Novidy's alors qu'ils augmentent l'utilisation de l'automatisation et de l'orchestration des réponses pour mieux protéger leurs clients et faire en sorte que chaque jour soit un plus sûr.'

CS GROUP emploie plus de 2 100 personnes, toutes animées par l'ambition d'accompagner la réussite des projets stratégiques de ses clients. Celle de CS Novidy's, entièrement dédiée à la cybersécurité, est aujourd'hui la seule ETI française réunissant près de 300 experts autour d'une offre globale de sécurité IT & OT.

