CSB Bancorp, Inc. est une société holding financière. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, Commercial and Savings Bank of Millersburg, Ohio (la Banque). La société opère principalement par l'intermédiaire de la Banque et de CSB Investment Services, LLC, fournissant une large gamme de services bancaires, fiduciaires, financiers et de courtage aux entreprises, aux institutions et aux particuliers dans tout le nord-est de l'Ohio. La Banque fournit des services bancaires de détail et commerciaux à ses clients, y compris des comptes chèques et d'épargne, des dépôts à terme, des comptes de retraite individuels (IRA), des installations de dépôt sécurisé, des prêts personnels, des prêts commerciaux, des prêts hypothécaires immobiliers, des prêts à tempérament, des installations de dépôt de nuit, des services de courtage et de fiducie. La banque propose des prêts immobiliers résidentiels, des prêts immobiliers commerciaux, des prêts commerciaux et des prêts à la consommation à des clients situés principalement dans les comtés de Holmes, Stark, Tuscarawas, Wayne et dans certaines parties des comtés environnants dans l'Ohio.