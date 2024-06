CSB Bank Ltd est une société basée en Inde qui opère en tant que banque du secteur privé. La banque opère à travers quatre segments : Trésorerie, Services bancaires aux entreprises et aux grossistes, Services bancaires de détail et Autres opérations bancaires. Elle propose divers produits et services, notamment des services bancaires aux particuliers, des services bancaires de premier ordre, des prêts, des services bancaires aux Indiens non résidents (NRI), des services bancaires agricoles et d'inclusion financière, des services bancaires aux petites et moyennes entreprises (PME) et des services bancaires aux entreprises. La banque propose divers comptes, tels que des comptes d'épargne, des comptes courants, des dépôts fixes et d'autres services. Elle propose également divers prêts, notamment des prêts aux particuliers, des prêts pour les deux-roues, des prêts pour l'achat d'or et des prêts immobiliers. Elle propose diverses solutions bancaires aux NRI, telles que les comptes ordinaires pour non-résidents (NRO Accounts), les comptes en roupies pour non-résidents (externes) (NRE), les comptes en roupies en devises étrangères (Non-Resident) account (banks) scheme (FCNR (B) accounts) et les comptes en devises étrangères pour résidents (RFC). L'Agri-banking comprend l'éducation financière et les conseillers en crédit.

Secteur Banques