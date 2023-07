CSG Holding Co., Ltd. est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche, au développement, à la fabrication et à la distribution de verre à faible consommation d'énergie, de produits solaires photovoltaïques (PV) et de dispositifs d'affichage. Les principaux produits de l'entreprise sont notamment le verre flotté, le verre plat, le verre architectural, le verre solaire, les matériaux en silicium, les batteries et modules photovoltaïques, le verre électronique ultra-mince et les dispositifs d'affichage. La société distribue ses produits sous la marque CSG. La société fournit également des services à guichet unique, notamment le développement de projets, la construction, l'exploitation et la maintenance de centrales solaires photovoltaïques. La société distribue ses produits sur le marché intérieur et sur les marchés étrangers, notamment en Asie, en Amérique du Nord, à Hong Kong, en Europe et en Australie.

Secteur Produits chimiques de base