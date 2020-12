CSG International : Airtel Africa élargie son partenariat avec CSG pour soutenir ses efforts de transformation numérique

La société CSG® (NASDAQ : CSGS) a annoncé aujourd'hui que son partenariat de longue date avec Airtel Africa a été prolongé. Dans le cadre de cet accord renforcé, CSG fournira des services gérés à Airtel Africa, dont la gestion de la relation client et des solutions de facturation et de tarification convergentes pour soutenir la croissance que l'entreprise grâce à sa présence dans 14 pays en Afrique.

"Airtel Africa recherche activement des solutions qui soutiennent un paysage informatique holistique et transparente afin que nous puissions bénéficier de frais généraux opérationnels réduits, d'opérations rationalisées et de modèles de croissance évolutifs", a déclaré Neelesh Pratap Singh, Directeur des Systèmes d'Information du groupe Airtel Africa. "Nous continuons à collaborer avec CSG pour favoriser la différenciation et l'innovation sur nos marchés stratégiques et soutenir une transformation commerciale robuste qui nous permet d'offrir la prochaine génération de produits et de services prévus par nos clients".

Les services gérés par CSG contribueront à assurer cohérence et évolutivité des opérations commerciales réalisées par Airtel Afrique afin de soutenir sa croissance sur l’ensemble du cantinent africain, de mettre rapidement de nouveaux services sur le marché, d'accroître l’efficacité opérationnelle et de réduire les coûts.

Ian Watterson, Chef des Affaires à CSG en Asie-Pacifique a déclaré : "Le leadership d’Airtel Africa et son innovation dans le secteur se reflètent dans la croissance réalisée par la société dans les domaines de la voix, des données et du paiement mobile en Afrique". "Notre gamme complète de solutions donne a Airtel Africa une flexibilité de pointe nécessaire pour lui permettre d'offrir une expérience client améliorée, réduire le temps nécessaire pour mettre de nouvelles offres sur le marché et assurer une croissance des revenus à long terme".

CSG Managed Services assure la gestion de la configuration des applications et des opérations commerciales aux entreprises du monde entier. En soutenant les opérations informatiques et commerciales des clients, CSG permet aux entreprises de se concentrer sur leurs principales fonctions commerciales, ce qui permet de réduire les coûts technologiques annuels tout en améliorant la fiabilité, l'évolutivité, la sécurité et la performance globale du système.

À propos de CSG

Depuis plus de 35 ans, CSG simplifie la complexité des opérations en offrant des solutions innovantes d'engagement client qui aident les entreprises à acquérir, monétiser, engager et fidéliser leurs clients. Présente dans plus de 120 pays à travers le monde, CSG gère des milliards d'interactions importantes avec ses clients par an. Sa gamme de logiciels et de services reconnus permet aux entreprises dans des dizaines de secteurs de relever leurs plus grands défis commerciaux et de prospérer dans un marché en constante évolution. CSG est un partenaire de confiance visant à stimuler l'innovation numérique pour des centaines de grandes marques mondiales, dont AT&T, BT, Charter Communications, Comcast, Deutsche Telecom, DISH, Eastlink, Formula One, Orange, Maximus, MTN, Telenor et Telstra. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site internet csgi.com et nous suivre sur LinkedIn et Twitter.

