CSG : entame une nouvelle ère de croissance sous la direction du PDG nouvellement nommé Brian Shepherd

CSG a officiellement accueilli Brian Shepherd à son nouveau poste de PDG, avec prise d'effet le 1er janvier, marquant le début d'une nouvelle ère de croissance, d'innovation, d'inclusion et de diversification dans le prolongement d'une année 2020 réussie pour l'entreprise.

Brian Shepherd, qui fait partie intégrante de la croissance stratégique de l'entreprise en tant que vice-président exécutif et président du groupe depuis 2016, a été choisi pour succéder à Bret Griess en août de l'année dernière.

Reconnu pour sa passion de créer et de promouvoir une culture axée sur les valeurs et les résultats, Brian Shepherd est réputé pour sa capacité à diriger et à développer des entreprises rentables, engagées dans des solutions logiciel-service et basées sur le cloud pour l’entreprise. Il apporte au poste de PDG de CSG une vaste expertise mondiale en matière de ventes, de services et de livraison, de stratégie, de développement d'entreprise et de marketing.

« Je suis honoré de diriger cette entreprise dans sa prochaine phase de croissance et d'évolution », a déclaré M. Shepherd. « Les capacités éprouvées de CSG et sa solide expérience dans la résolution des plus grands défis commerciaux de nos clients créent une base solide, alors que nous nous concentrons sur l’édification d'une entreprise plus grande, meilleure et plus prête pour l'avenir. »

« Je suis également passionné à l'idée d'amplifier ce que nos employés aiment le plus dans leur travail chez CSG, qui est notre culture orientée valeurs. Nos collaborateurs sont au cœur de notre succès et de notre croissance. Tout en continuant à nous assurer que toutes les voix soient entendues et représentées, nous allons également renforcer notre engagement envers une approche fondée sur l'action pour la diversité, l'équité et l'inclusion », a ajouté M. Shepherd.

M. Shepherd a également été nommé au conseil d'administration de CSG aujourd'hui :

« Alors que de nombreux secteurs de l’industrie évoluent à un rythme record, l'expérience approfondie de Brian, combinée à son énergie, son esprit d'entreprise et son sens aigu de la direction, le positionnent de manière unique pour faire passer CSG au niveau supérieur », a déclaré Don Reed, président du conseil d'administration de CSG.

« Nous sommes convaincus que sa vision et ses relations solides au sein du paysage des prestataires de services, des entreprises et des partenaires permettront de renforcer la trajectoire de croissance de CSG et de conquérir des parts de marché dans les segments dynamiques du marché du sans-fil, de l'expérience client, des paiements et des entreprises », a déclaré Don Reed.

Vétéran expérimenté de la technologie, Shepherd a occupé des postes de direction chez TeleTech, Amdocs, DST Innovis et McKinsey & Company, entre autres. Dans ces rôles, il a également acquis et intégré avec succès plus d'une dizaine de sociétés de logiciels, de paiements, d'analyse et de conseil. Il a obtenu une maîtrise en administration des affaires de la Harvard Business School.

Il est basé et travaille au siège mondial de la société à Denver.

À propos de CSG

Depuis plus de 35 ans, CSG simplifie la complexité des affaires en proposant des solutions d’engagement client innovantes qui aident les entreprises à acquérir, à monétiser, à engager et à fidéliser leurs clients. Présente dans plus de 120 pays à travers le monde, CSG gère des milliards d’interactions clients critiques par an, et sa suite primée de logiciels et de services permet aux entreprises dans des dizaines de secteurs de relever leurs plus grands défis d’affaires et de prospérer dans un marché en constante évolution. CSG est le partenaire de confiance qui pilote l’innovation numérique pour des centaines de grandes marques mondiales, dont AT&T, Charter Communications, Comcast, DISH, Eastlink, Formula One, MTN et Telstra. Pour en savoir plus, visitez notre site Web à l’adresse csgi.com et retrouvez-nous sur LinkedIn et Twitter.

Copyright © 2020 CSG Systems International, Inc. et/ou ses sociétés affiliées (« CSG »). Tous droits réservés. CSG® est une marque déposée de CSG Systems International, Inc. Toutes les marques, marques de service et/ou noms de produits tiers mentionnés dans les présentes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs et tous les droits s’y rattachant sont réservés.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210105005499/fr/