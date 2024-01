Communiqué officiel de CSG SYSTEMS INTERNATIONAL, INC.

La reconnaissance de ce leadership témoigne du niveau de profondeur, d'innovation et d'expertise sectorielle de l'entreprise

Les fournisseurs de services de communication (CSP) s’efforcent de moderniser leurs opérations et de fournir des expériences dynamiques et personnalisées à leurs clients. Pour tirer parti de l’automatisation, de l’intelligence et de l’orchestration, ils s’efforcent d’améliorer l’expérience client sur tous les points de contact. En 2023, CSG ® (NASDAQ: CSGS) a fourni des solutions primées et une approche omnicanal intégrée qui ont aidé les marques mondiales à transformer leur expérience client, permettant ainsi à CSG d'obtenir la reconnaissance de cabinets d’analystes de premier plan comme Gartner, Frost & Sullivan, Kaleido Intelligence, MGI et Quadrant Knowledge Solutions.

Ces derniers mois, CSG a été reconnu comme :

un acteur de niche dans le Gartner ® Magic Quadrant™ 2023 pour les suites applicatives de configuration, tarification et devis CSG Quote & Order permet aux CSP de configurer des produits avec une tarification en direct, créant ainsi des commandes complètes qui passent de manière fluide du devis à l’exécution. Solution CPQ optimisée par API et conçue pour des services B2B complexes, elle fournit aux CSP les capacités de composabilité et de gestion des commandes dont ils ont besoin pour accélérer la création de revenus et offrir une meilleure expérience client globale.

un leader dans le Frost Radar 2023 pour la gestion des revenus et la monétisation de la 5G CSG permet aux CSP de réduire la dépendance à l’égard des solutions multifournisseurs, réduisant les délais de commercialisation et le coût total de possession en intégrant la tarification, la facturation, le contrôle des politiques et l’interconnexion. La profondeur de son portefeuille de capacités, ses plateformes SaaS modulaires et son approche unique axée sur le partenariat confèrent à CSG un positionnement de leadership grâce à sa capacité à monétiser une variété de cas d’utilisation 5G sur une seule plateforme SaaS. Frost & Sullivan écrit : « CSG a prouvé qu'il peut intégrer les actifs d’un réseau et d’un portefeuille de messagerie pour fournir un guichet unique aux CSP. La société a su relever les défis des opérations hybrides. »

un leader dans le MGI 360 Rating: The Agile Billing Top 50 Buyers Guide 2023 MGI a reconnu CSG Ascendon comme « la solution idéale pour les entreprises qui cherchent à créer une capacité de monétisation moderne pour soutenir de nouvelles initiatives commerciales ». Le rapport indique que : « CSG Ascendon représente une approche SaaS multilocataire des outils de monétisation pour les services numériques orientés B2C. Il dispose d’une capacité sophistiquée de catalogue de produits, peut soutenir les hiérarchies des clients et des produits et simplifier des méthodes de tarification complexes, y compris l’utilisation ».

un champion dans le Kaleido Intelligence Roaming Vendor Hub 2023 – compensation et règlement La plateforme CSG Retail Roaming Management permet aux CSP de construire de nouveaux services numériques génériques dynamiques et de déployer les modèles commerciaux associés sur des réseaux 4G et 5G de toute taille. Kaleido note : La plateforme CSG est « souple et évolutive, tout en apportant de nouvelles fonctionnalités significatives avec une perturbation minimale de l’infrastructure existante ». CSG a également été reconnu comme acteur de haut vol dans les catégories Analyse de roaming & VAS et Gestion des fraudes.

un leader dans la SPARK Matrix: Configure, Price & Quote 2023 CSG Quote & Order aide les fournisseurs de services à offrir des offres numériques sophistiquées en relevant le double défi des relations B2B2X avec les clients et les partenaires. Ses capacités complètes, ses références client impressionnantes, sa feuille de route et sa vision clairement définies et sa gamme de produits hautement évolutive permettent à CSG d’obtenir de solides notes en matière d'excellence technologique et d’impact sur le client. Quadrant Knowledge Solutions note : « CSG offre un portefeuille CPQ de premier plan, spécialement adapté à l’industrie des télécommunications, en plus de compter sur de solides partenariats avec des tiers, des capacités fonctionnelles éprouvées et une vaste clientèle. »



Au-delà de ces reconnaissances, CSG est mentionné dans le Gartner Market Guide for CSP Customer Management and Experience Solutions 2023, que les CIO peuvent utiliser pour élaborer leur stratégie d’approvisionnement en comprenant les investissements et les orientations des fournisseurs représentatifs. CSG figure également dans le Gartner Market Guide for Revenue Management and Monetization 2022 comme l’un des 20 fournisseurs proposant une grande variété de solutions et offrant différents portefeuilles, approches de déploiement/mise en œuvre et domaines d’intérêt pour divers segments de CSP.

« Les opérateurs mondiaux font confiance à CSG pour moderniser leur activité parce que nous avons démontré à maintes reprises que nous comprenons les besoins de leurs clients et que nous fournissons les capacités dont ils ont besoin pour promouvoir une croissance tangible », déclare Chad Dunavant, Chief Product & Strategy Officer, CSG. « L’étendue et la profondeur de notre portefeuille soutiennent les CSP, indépendamment de leur orientation B2C, B2B ou B2B2X, car nous leur permettons de fournir de nouveaux services plus rapidement que leurs concurrents, d’accroître la satisfaction client et d'optimiser la fidélité à la marque. Il s'agit-là de notre cœur de métier depuis plus de 40 ans et c’est pourquoi les analystes du secteur classent continuellement CSG parmi les principaux fournisseurs de solutions BSS dans l’industrie. »

