La solution transforme l’expérience client et de la facturation grâce à des capacités d’intelligence artificielle générative qui personnalisent l’expérience client à grande échelle

CSG® (NASDAQ : CSGS) permet aux sociétés de créer des expériences numériques inoubliables aussi bien avec les consommateurs que les entreprises. Pour aider les entreprises à atteindre un nouveau niveau de confiance client, CSG a lancé aujourd’hui CSG Bill Explainer, une solution basée sur l’IA qui permet de mieux comprendre les factures des consommateurs grâce à une explication intuitive de la facturation. Conçue spécialement pour anticiper et prévenir les factures-surprises, Bill Explainer tire parti de la puissance de l’IA générative en exploitant le service Microsoft Azure OpenAI afin de personnaliser les analyses des factures des consommateurs pour des milliers de scénarios de facturation complexes. Utilisant les capacités contextuelles, en langage naturel, d’Azure OpenAI, Bill Explainer livre des communications proactives pour aider les consommateurs à comprendre aisément ce qui a changé dans leur facture, afin d’éviter les surprises. Conjointement avec Microsoft, CSG aide les sociétés à comprendre les facteurs à l’origine des évolutions de factures et à créer des expériences personnalisées qui réduisent la confusion chez les clients et améliorent la fidélité sur le long terme.

« Les volumes d’appel dans les centres de données explosent lorsque les consommateurs constatent des changements inattendus dans leurs factures, ce qui peut conduire à des défis importants pour les entreprises », a déclaré Eric Carrasquilla, président de l’engagement client chez CSG. « Les factures-surprises provoquent une augmentation des coûts et une insatisfaction des clients, posant un risque accru de départ de clients. CSG Bill Explainer résout ce problème en utilisant des capacités d’IA générative de premier plan de Microsoft pour prédire les questions de vos clients avant même qu’ils n’y pensent et répondre à ces préoccupations de manière proactive, de sorte qu’ils n’aient pas besoin d’appeler le support client. »

CSG Bill Explainer permet aux entreprises de :

Détourer les volumes d’appel dans les centres de données grâce à des expériences numériques améliorées – Prévenir les appels liés aux factures avec des notifications en temps opportun et des aperçus personnalisés, basés sur l’IA, de ce qui a changé dans la facture d’un client et pourquoi, contribuant ainsi à améliorer le sentiment des consommateurs et à réduire les coûts dans les centres de données. Offerte sur tous les terminaux – ordinateurs de bureau, téléphones portables et tablettes –, les clients bénéficient d’une expérience numérique fluide qui met fin aux factures-surprises.

Automatiser les opérations de facturation – En faire plus au niveau des interactions avec les clients en automatisant l'ingestion des données et la détection des évolutions des factures pour fournir des communications personnalisées, basées sur l’IA, qui améliorent la rétention et les paiements effectués grâce à des explications transparentes de la facturation.

Intégrer et se développer de manière sécurisée – Connecter harmonieusement les piles de factures existantes et consolider les canaux de communication afin de réduire les coûts, avec l’appui de la confidentialité et de la sécurité des données du service Azure OpenAI.

« Cette intégration entre Microsoft et CSG constitue une extension naturelle de notre profonde relation pour continuer à proposer des solutions innovantes », a affirmé John Montgomery, vice-président corporatif de la division AI Platform chez Microsoft. « En tirant parti des capacités du service Microsoft Azure OpenAI, nous permettons aux entreprises de proposer des expériences plus personnalisées qui établissent des connexions plus durables et plus approfondies. Ensemble, Microsoft et CSG aident les entreprises à offrir des expériences client qui non seulement satisfont aux exigences de sécurité et de confidentialité des données d’aujourd’hui, mais aussi à celles de demain. »

« CSG Bill Explainer utilise l’IA générative au service d’objectifs commerciaux très bien définis, dans ce cas pour aider les clients à éviter de coûteuses interactions avec des agents en utilisant le libre-service », a affirmé Keith Dawson, vice-président et directeur de recherche pour l’expérience client chez Ventana Research. « Cela crée pour les sociétés une occasion d'instaurer la confiance et d'assurer la transparence dans le processus de facturation, ce qui peut amener à une amélioration de la fidélité des clients, à guider l’expérience des agents et des clients et, au final, à ouvrir la voie à des chemins de croissance additionnelle du chiffre d’affaires. »

CSG Bill Explainer offre une approche transformatrice de la compréhension des factures des clients, permettant aux entreprises dans les secteurs des télécommunications, des services financiers et des soins de santé de réduire les coûts des centres de données, d’améliorer l’expérience client et de renforcer la fidélité des clients. Grâce à sa technologie d’IA générative intelligente et sa gamme complète de capacités, Bill Explainer s'apprête à révolutionner la manière dont les entreprises interagissent avec leurs clients et créent des expériences numériques plus fluides.

Pour de plus amples informations à propos de CSG Bill Explainer et de ses capacités, visitez www.csgi.com/products/bill-explainer-PR.

À propos de CSG

CSG donne la possibilité aux entreprises de créer des expériences inoubliables en facilitant la connexion, l'utilisation et le paiement des services les plus appréciés par les particuliers et les entreprises. Nos solutions d'expérience client, de facturation et de paiement aident les entreprises de toute taille à générer des revenus et à faire la différence. Grâce à nos solutions SaaS, les chefs d'entreprise prennent leur avenir en main tout en bénéficiant des conseils de notre équipe mondiale de collaborateurs CSG visionnaires et résolument engagés.

Vous voulez savoir comment devenir un acteur du changement et une référence dans l'industrie comme nos plus de 1 000 clients ? Visitez csgi.com pour de plus amples renseignements.

