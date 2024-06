Zain Soudan reconnecte la population du Soudan, en période de crise et en améliorant l’expérience client

Zain Soudan, une entreprise du groupe Zain, l’un des principaux opérateurs sans fil du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, est à l’avant-garde en matière d’engagement client grâce aux « Unstructured Supplementary Service Data » (USSD, service supplémentaires pour données non structurées). À la suite de la panne récente de son centre de données, Zain Soudan a fait confiance à CSG ® (NASDAQ : CSGS) pour piloter la reprise après sinistre de son activité sans fil et reconnecter la population soudanaise, tout en conservant sa position de leader sur le marché. Grâce à la reconstruction de son portail, Zain Soudan a rapidement relancé ses services essentiels pour permettre à ses clients de gérer leurs forfaits et de vérifier leurs soldes tout en reconstruisant, en moins de 21 jours, son activité sans fil avec CSG.

« Le canal USSD est crucial pour le maintien des connexions des clients de Zain Soudan. Lorsque notre centre de données est tombé en panne, nous avons dû rétablir rapidement ce canal afin de réduire au minimum les perturbations pour nos clients », a déclaré Emad Elsheikh, directeur technique, Zain Soudan. « Avec l’aide de CSG, nous avons surmonté cette panne et établi une nouvelle norme en matière de collaboration et de confiance. Qu’il s’agisse des défis auxquels nous avons été confrontés pour renouer avec les clients ou de la continuité sans faille des services pour lesquels nous sommes réputés, l’équipe CSG a dépassé nos attentes quant à ce qui était possible. Quelques jours après le lancement de la solution USSD Gateway de CSG, nous étions de nouveau à pied d’œuvre, prêts à recevoir quotidiennement 5,7 millions de demandes de solde et 4,7 millions d’achats de forfaits. Sans CSG, cela n’aurait pas été possible. »

Dans les marchés émergents, comme le Soudan, où les services de données ne sont pas toujours disponibles, l’USSD est un canal essentiel que les opérateurs utilisent pour interagir avec leurs clients. Lorsque Zain Soudan a perdu son centre de données en raison du conflit en cours au Soudan, son portail USSD s’est effondré, interrompant les services dans le pays. Faute d’un système permettant de répondre aux demandes de solde B2C et B2B ou de vendre des forfaits et des plans de données, Zain Soudan était dans l’incapacité de fournir des services. La reconstruction rapide du portail par CSG a permis à Zain Soudan de générer à nouveau des revenus et de permettre à la population soudanaise de rester connectée pendant cette période difficile.

« Gérer une vaste base d’abonnés en période de conflit est une tâche difficile pour tout opérateur », a déclaré Mayoor Mahendra, vice-président, solutions réseaux, CSG. « Suite à la panne du centre de données de Zain Soudan, CSG est passé à l’action pour configurer les services essentiels de Zain sur notre portail USSD. Notre équipe, qui l’obsession du service au client, a réagi avec rapidité et agilité. En accordant la priorité à nos clients, CSG a aidé Zain Soudan à limiter la perte de revenus et à améliorer l’expérience client. »

En savoir plus sur les capacités de CSG USSD Gateway et sur la manière dont la solution peut contribuer à réduire le taux de désabonnement.

À propos de CSG

CSG donne la possibilité aux entreprises de créer des expériences inoubliables en facilitant la connexion, l'utilisation et le paiement des services les plus appréciés par les particuliers et les entreprises. Nos solutions d'expérience client, de facturation et de paiement aident les entreprises de toute taille à générer des revenus et à faire la différence. Grâce à nos solutions SaaS, les chefs d'entreprise prennent leur avenir en main tout en bénéficiant des conseils de notre équipe mondiale de collaborateurs CSG visionnaires et résolument engagés.

Vous souhaitez être parés pour l'avenir et devenir un acteur du changement comme les marques mondiales qui font confiance à CSG ? Visitez csgi.com pour en apprendre davantage.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240610242122/fr/