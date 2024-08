La transformation unifie les portefeuilles, stimule la croissance et optimise l'expérience client grâce à la puissance de l'IA

Lyse, l’une des plus grandes entreprises norvégiennes du secteur de l’énergie et des télécommunications, est pionnière dans l’innovation axée sur le client. Pour émerveiller les clients et offrir des expériences sans effort pour les générations à venir, Lyse a choisi les plateformes SaaS natives cloud de CSG® (NASDAQ : CSGS) pour moderniser son activité mobile pour les particuliers. Ce passage au cloud permet à Lyse de consolider ses offres, de compléter stratégiquement ses services et de stimuler la croissance de son entreprise avec une rentabilité à long terme. Avec une vision d'avenir, Lyse est en passe d'élever la barre pour l'expérience client sur le marché norvégien des télécoms.

« Alors que l'écosystème numérique évolue rapidement, nous nous engageons à maintenir nos clients au cœur de notre évolution », déclare Jan-Erik Hvidsten, vice-président principal de la technologie, Lyse. « Le partenariat avec CSG est une étape essentielle dans notre démarche visant à révolutionner nos offres de services et à étendre notre portée sur l’ensemble des marchés. En tirant parti des solutions SaaS avancées de CSG, nous sommes confiants dans notre capacité à faire évoluer notre activité au fur et à mesure de notre croissance et à offrir une valeur inégalée à nos clients mobiles pour les générations à venir. Ensemble, nous changerons la donne. »

Lyse accélérera sa croissance avec agilité et intelligence en tirant parti de CSG Ascendon, une plateforme de gestion des revenus native du cloud AWS, et des capacités d’engagement client pré-intégrées de classe mondiale de CSG. Avec les solutions de bout en bout de CSG, Lyse peut facilement rassembler les offres, s’adapter aux besoins uniques de chaque utilisateur en temps réel et proposer des parcours clients qui améliorent l’expérience de la marque. Ces améliorations conduisent à un libre-service client intuitif sur tous les points de contact et permettent au consommateur de reconnaître aisément la valeur des services qu'il achète.

« Les principaux prestataires de services comme Lyse sont confrontés à un marché de plus en plus complexe et concurrentiel », déclare Daniel Kjellander, vice-président pour les pays nordiques, CSG. « Pour prospérer et être prêts pour l’avenir, ils ont besoin de solutions cloud complètes qui rationalisent leurs opérations et améliorent l’engagement client grâce à la personnalisation contextuelle. En rendant le paiement par abonnement sans effort pour ses clients, Lyse crée une fidélisation de la clientèle qui conduit à des revenus plus rapides. CSG est fier de faire partie de ce parcours évolutif avec Lyse et de fournir les solutions cloud d’avenir dont ils ont besoin pour optimiser l’expérience client. »

Découvrez en détail les capacités B2C, B2B et B2B2X de CSG Ascendon et découvrez pourquoi Forrester estime que CSG Xponent convient parfaitement aux grandes marques à la recherche de modèles de maturité adaptés au secteur, de capacités de données approfondies et de produits d’IA axés sur le parcours.

À propos de CSG

CSG donne la possibilité aux entreprises de créer des expériences inoubliables en facilitant la connexion, l'utilisation et le paiement des services les plus appréciés par les particuliers et les entreprises. Nos solutions d'expérience client, de facturation et de paiement aident les entreprises de toute taille à générer des revenus et à faire la différence. Grâce à nos solutions SaaS, les chefs d'entreprise prennent leur avenir en main tout en bénéficiant des conseils de notre équipe mondiale de collaborateurs CSG visionnaires et résolument engagés.

Vous souhaitez être parés pour l'avenir et devenir un acteur du changement comme les marques mondiales qui font confiance à CSG ?

À propos de Lyse

Lyse est une entreprise norvégienne du secteur de l'énergie et des télécommunications. Lyse construit, entretient et met à niveau des infrastructures critiques et fournit des services à large bande et de divertissement grâce à notre partenariat national Altibox. Nos services de télécommunications sont fournis par l'entremise de nos marques nationales : Altibox, Ice et NiceMobil.

