Les actions du promoteur chinois Shimao augmentent de près de 5 % après de nouvelles cessions d'actifs

Ces cessions interviennent après que Shimao a mis en vente ses actifs d'une valeur de 77 milliards de yuans (12,11 milliards de dollars) afin de lever des fonds pour rembourser ses dettes, et qu'elle a cédé deux autres actifs au cours des deux dernières semaines pour 3 milliards de yuans.

Le promoteur immobilier basé à Shanghai a déclaré tard vendredi qu'il avait vendu Hyatt on the Bund à la société d'État Shanghai Land (Group) Co pour 4,5 milliards de yuans.

Son président, Hui Wing Mau, a également vendu sa participation de 40 % dans un projet résidentiel haut de gamme de Hong Kong aux investisseurs hongkongais CSI Properties et C C Land Holdings pour un montant de 1,05 milliard de dollars HK (134,68 millions de dollars), selon les déclarations séparées des acheteurs vendredi.

Les sociétés immobilières d'État chinoises devraient acquérir davantage d'actifs auprès de promoteurs privés confrontés à un manque de liquidités, selon les analystes, alors que Pékin intensifie ses efforts pour stabiliser et renforcer le contrôle d'un secteur en crise qui représente un quart de son économie.

Le média financier Cailianshe a rapporté ce week-end qu'une société d'État spécialisée dans l'immobilier de santé dans la province de Shandong (nord-est) pourrait devenir l'actionnaire de contrôle de China Aoyuan Group, et qu'elle a achevé la diligence raisonnable préliminaire.

Les actions de Shimao ont gagné 4,8 %, tandis que celles d'Aoyuan ont augmenté de 6,8 %. L'indice Hang Seng Mainland Properties a augmenté de 2,2 %.

(1 $ = 6,3605 yuans chinois)

(1 $ = 7,7962 dollars de Hong Kong)