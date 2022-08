CSL exempté de "best price rule" dans le cadre de son OPA sur Vifor

Zurich (awp) - Le groupe pharmaceutique australien CSL a indiqué mercredi que dans le cadre du rachat de son homologue Vifor par sa filiale helvétique, que la Commission des OPA (Copa) avait approuvé sa demande concernant le transfert des attributions dans le cadre des plans de participations des employés des deux entreprises.

La décision du régulateur stipule que celles-ci sont conformes aux obligations de l'acheteur de "traiter les destinataires de l'offre de manière égale et ne déclenchent pas la 'best price rule'", une disposition qui prévoit l'extension à tous les destinataires si l'offrant acquiert des titres à un prix supérieur à celui de l'offre, dès la publication de celle-ci et pendant les six mois suivant l'échéance du délai supplémentaire.

Annoncé mi-décembre dernier, le rachat de Vifor par CSL, dont la finalisation était initialement prévue pour le 22 juillet, avait pris du retard car certaines conditions figurant dans le prospectus d'offre n'avaient pas pu être remplies dans le temps imparti.

buc/rq