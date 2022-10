L'australien CSL relève ses prévisions de bénéfices annuels grâce à l'acquisition de la Suisse.

La mise à jour de CSL de lundi cherche à démontrer de la manière la plus claire possible les avantages de l'acquisition annoncée en décembre. Certains analystes avaient mis en doute le rapprochement entre CSL, spécialisé dans les traitements à base de plasma sanguin pour les maladies rares, et Vifor, qui fabrique des traitements à base de fer pour les carences en fer.

L'ancien laboratoire du gouvernement australien, qui est aujourd'hui la quatrième entreprise du pays en termes de capitalisation boursière, avait précédemment annoncé un rebond du bénéfice annuel pour l'année allant jusqu'à juin 2023, dans une fourchette de 2,4 à 2,5 milliards de dollars. Avec la contribution de Vifor, le bénéfice se situerait désormais dans la fourchette de 2,7 à 2,8 milliards de dollars, a-t-elle déclaré lundi.

"Vifor Pharma est la solution idéale pour CSL", a déclaré Paul Perreault, PDG de CSL, lors d'une séance d'information pour les investisseurs.

La société suisse n'était "présente que dans une vingtaine de pays, et elle n'a pas lancé tous ses produits dans 20 pays", a-t-il ajouté. "Il y a beaucoup de place pour la croissance et l'expansion afin de servir les patients du monde entier".

En particulier, Vifor s'attend à ce que ses ventes augmentent de 10% par an à moyen terme, car les hôpitaux aux Etats-Unis admettent davantage de personnes pour le traitement de la carence en fer en raison de la levée des restrictions liées au COVID-19, a déclaré Hervé Gisserot, directeur général de l'unité nouvellement acquise, désormais appelée CSL Vifor.

CSL Vifor réalise 38% de son chiffre d'affaires avec un médicament destiné aux personnes souffrant de carence en fer et d'anémie.

Interrogé sur les craintes que les ventes futures de CSL Vifor puissent être vulnérables à la concurrence des rivaux génériques une fois que les brevets auront expiré, M. Perreault a répondu : "Je pensais que la fabrication du plasma était difficile ; le fer l'est encore plus."

Les actions de CSL étaient en baisse de 1,6% en milieu de séance, en ligne avec le marché plus large.

"Même si nous pensons qu'il y a eu des baisses de ventes à court terme pour CSL Vifor aux États-Unis, probablement en raison de COVID, nous pensons que CSL Vifor est une activité à croissance relativement élevée et à forte barrière à l'entrée", ont déclaré les analystes de Jefferies dans une note au client.