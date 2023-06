L'entreprise australienne CSL voit son bénéfice pour l'exercice 2023 inférieur aux estimations des analystes et ses actions chutent

Le géant biopharmaceutique australien CSL a signalé mercredi un impact des taux de change sur le bénéfice de l'exercice 2023 et a indiqué que le bénéfice de l'année prochaine serait également bien inférieur aux prévisions des analystes dans un contexte d'inflation "robuste", ce qui a fait chuter ses actions.

Cette mise à jour montre l'impact durable du COVID-19 et de l'inflation sur la deuxième entreprise australienne, qui réalise l'essentiel de ses bénéfices en convertissant le plasma sanguin donné en traitements pour les maladies rares.

Les restrictions imposées par le COVID-19 ayant contraint les gens à rester chez eux à partir de 2020, CSL a augmenté les frais qu'elle verse aux donneurs, principalement aux États-Unis, où elle possède des centres de collecte. Mais lorsque les restrictions se sont assouplies, l'inflation a fait grimper le coût de la vie, ce qui a empêché l'entreprise de réduire les frais.

En outre, les fluctuations du marché des changes, alimentées par l'instabilité perçue du secteur bancaire et les hausses de taux d'intérêt visant à lutter contre l'inflation, ont fait chuter le dollar américain, monnaie dans laquelle CSL déclare ses bénéfices, au cours des derniers mois.

CSL a déclaré qu'elle prévoyait un bénéfice excluant certaines réévaluations d'actifs et des coûts ponctuels entre 2,9 et 3 milliards de dollars pour l'exercice 2024, ce qui, selon la Banque Royale du Canada, est inférieur à une estimation consensuelle de 3,5 milliards de dollars.

Pour l'exercice clos le 30 juin 2023, la société a maintenu ses prévisions de bénéfices inchangées, mais a relevé son "vent contraire lié aux devises étrangères" à une fourchette de 230 millions de dollars et 250 millions de dollars, par rapport à l'estimation de 175 millions de dollars qu'elle avait donnée en février.

"L'environnement inflationniste aux États-Unis est encore assez robuste", a déclaré Joy Linton, directrice financière de CSL, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

"Il est peu probable que les frais des donneurs reviennent un jour aux niveaux d'avant Covid. Nous ne voyons pas de grandes demandes d'augmentation de salaire à ce stade, mais nous restons assez prudents."

Les actions de CSL se négociaient en baisse de 7 % à la mi-séance, leur plus forte baisse intrajournalière depuis décembre 2021, contre un marché plus large légèrement plus élevé, car les analystes ont abaissé leurs prévisions conformément aux orientations de l'entreprise.

"Ce ne sont pas tant les prévisions pour l'exercice 23 qui posent problème", a déclaré Carl Capolingua, analyste de marché chez ThinkMarkets Australia.

"Les prévisions pour l'exercice 24 ont été très décevantes.

Tim Waterer, analyste de marché en chef chez KCM Trade, a déclaré que même si les prévisions de bénéfices de la société pour 2023 étaient inchangées à taux de change constant, "les investisseurs ne pouvaient pas ignorer l'impact potentiel sur le résultat net une fois que les mouvements de change sont pris en compte".