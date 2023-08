(Alliance News) - Les actions à Londres devraient être en hausse à l'ouverture mardi, alors que les investisseurs évaluent les dernières données économiques du Royaume-Uni et de l'Asie.

Le dernier rapport sur l'emploi au Royaume-Uni devrait être une nouvelle fois mitigé pour la Banque d'Angleterre. Le taux de chômage a augmenté de manière inattendue à 4,2 % au cours des trois mois se terminant en juin, mais l'inflation des salaires a également augmenté plus rapidement que prévu.

La livre est repassée au-dessus de la barre des 1,27 USD peu après la publication de l'indice. Cela suggère que le marché pense que la banque sera troublée par la hausse des salaires, et plus susceptible de continuer à augmenter les taux d'intérêt.

Pendant ce temps, les actions chinoises étaient en difficulté à Shanghai et à Hong Kong, suite à de nouvelles données économiques faibles. Un ralentissement de la croissance des ventes au détail et de la production industrielle en juillet a incité la banque centrale du pays à réduire le taux de sa facilité de prêt à moyen terme.

En revanche, les données ont été meilleures au Japon, suite à une croissance économique plus forte que prévu et à une augmentation de la production industrielle en juin.

Dans les premières nouvelles des entreprises britanniques, Legal & General a fait état d'une performance opérationnelle stable, mais le bénéfice intermédiaire a été affecté par des pertes d'investissement. Marks & Spencers a fait part d'une amélioration de ses perspectives pour son exercice financier.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 9,0 points, 0,1%, à 7 516,15

Hang Seng : en baisse de 0,7 % à 18 641,26

Nikkei 225 : clôture en hausse de 0,6% à 32 238,89

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,4% à 7 305,00

DJIA : clôture en hausse de 26,23 points, 0,1%, à 35 307,63

S&P 500 : clôture en hausse de 0,6% à 4 489,72

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 1,1% à 13 788,33

EUR : baisse à 1,0909 USD (1,0918 USD)

GBP : en hausse à 1,2713 USD (1,2690 USD)

USD : hausse à 145,49 JPY (145,31 JPY)

Or : baisse à 1904,91 USD l'once (1909,82 USD)

Pétrole (Brent) : en baisse à 86,23 USD le baril (86,47 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ECONOMIE

Les principaux événements économiques de mardi sont encore à venir :

11:00 CEST Allemagne Indicateur ZEW du climat économique

11:00 IST Irlande : exportations et importations de biens

08:30 EDT Indice des prix à l'importation et à l'exportation des États-Unis

08:30 EDT Ventes au détail aux Etats-Unis

08:55 EDT US Johnson Redbook indice des ventes au détail

10:00 EDT Indice NAHB du marché immobilier américain

10:00 EDT Industrie manufacturière et commerce aux Etats-Unis

16:30 EDT Bulletin statistique hebdomadaire de l'API (États-Unis)

Le taux de chômage au Royaume-Uni a augmenté à 4,2% au cours des trois mois jusqu'en juin. Le consensus du marché, tel que cité par FXStreet, s'attendait à ce qu'il reste inchangé par rapport à 4,0 % au cours des trois mois précédant mai. Toujours au cours des trois mois précédant juin, la croissance annuelle du salaire total moyen, y compris les primes, s'est accélérée à 8,2 % par rapport au chiffre révisé à la hausse de 7,2 % au cours de la période précédente de trois mois. Les chiffres de juin ont dépassé le consensus de 7,3 % cité par FXStreet. "Ce taux de croissance total est affecté par les paiements de primes uniques du NHS effectués en juin 2023", a noté l'ONS. Néanmoins, en excluant les primes, les salaires moyens ont augmenté de 7,8 %, par rapport au chiffre révisé à la hausse de 7,5 % du mois précédent. La hausse de juin est supérieure au consensus de 7,4 %. Les chiffres de l'inflation salariale du mois précédent avaient été initialement enregistrés comme étant de 6,9 %, primes comprises, et de 7,3 %, primes exclues.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Berenberg réduit l'objectif de prix de Bellway à 2 500 (2 700) pence - 'hold' (conserver)

Barclays réduit l'objectif de cours de Prudential à 1.575 (1.700) pence - 'overweight' (surpondérer)

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

Legal & General a augmenté son dividende et a déclaré qu'il était en bonne voie pour atteindre ses objectifs financiers, en dépit d'un coup porté par des pertes d'investissement. Au premier semestre, L&G a déclaré un bénéfice avant impôts de 324 millions de livres sterling, soit une baisse de 53 % par rapport aux 697 millions de livres sterling de l'année précédente. Cette baisse est due en grande partie à des pertes d'investissement d'environ 617 millions de livres sterling, le bénéfice d'exploitation n'ayant baissé que de 1,8 %, passant de 958 millions de livres sterling à 941 millions de livres sterling. "Legal & General Retirement Institutional] et Legal & General Capital] ont réalisé de solides performances, les résultats de Legal & General Investment Management se sont stabilisés et les performances de Retail, bien qu'affectées par la concurrence dans certains domaines, ont été soutenues par la croissance des ventes de rentes et les progrès réalisés dans le domaine de la protection aux États-Unis", a déclaré L&G. L&G a augmenté son dividende à 5,71 pence, contre 5,44 pence l'année précédente, et a déclaré qu'il avait l'intention d'augmenter le dividende de 5 % chaque année jusqu'en 2024. La société a déclaré qu'elle était en bonne voie pour atteindre ses ambitions quinquennales pour la période de 2020 à 2024.

ENTREPRISES - FTSE 250

Marks & Spencer a déclaré qu'il s'attend maintenant à ce que le résultat de son exercice financier montre une croissance des bénéfices par rapport à l'année précédente, et que ses résultats intermédiaires révèlent une amélioration "significative" par rapport aux attentes précédentes. Le détaillant a déclaré avoir constaté une "croissance continue des parts de marché" dans les secteurs de l'habillement et de la maison ainsi que de l'alimentation au cours des 19 premières semaines de son exercice financier. Les ventes de produits alimentaires à périmètre constant ont augmenté de plus de 11 % au cours des 19 semaines précédant le 12 août, l'entreprise ayant investi dans la qualité et ayant "affiné" les prix de ses gammes de produits à valeur ajoutée. Les ventes de vêtements et de produits pour la maison ont augmenté de plus de 6 %, la forte croissance dans les magasins ayant été compensée par une croissance plus "modérée" en ligne. "Dans l'ensemble, la marge d'exploitation du groupe est restée solide, grâce aux bonnes performances des magasins et à notre programme de rotation et de renouvellement des magasins", a déclaré M&S.

AUTRES ENTREPRISES

National Australia Bank a annoncé des plans pour un montant de 1,5 milliard de dollars australiens, soit environ 975,5 millions de dollars américains, dans le cadre d'un effort de gestion de son ratio de capital, tout en fournissant également une mise à jour commerciale pour son troisième trimestre financier. Le prêteur basé à Melbourne a déclaré que son ratio de fonds propres de catégorie 1 était de 11,9 % au 30 juin, à la fois au niveau 1 et au niveau 2, en baisse par rapport à 12,2 % au 31 mars, mais en hausse par rapport à 11,6 % il y a un an. La NAB a pour objectif d'abaisser son ratio CET 1 dans une fourchette de 11,0 % à 11,5 %. La NAB a déclaré que le rachat ramènera ce ratio à 11,5 % au niveau 1 et à 11,6 % au niveau 2. La NAB a également annoncé un bénéfice net statutaire non vérifié de 1,75 milliard de dollars australiens au cours des trois mois qui se sont terminés le 30 juin, le troisième trimestre financier de la banque, en baisse de 5,4 % par rapport à 1,85 milliard de dollars australiens il y a un an. Pour le premier semestre de l'exercice en cours, la banque avait déclaré un bénéfice net de 3,97 milliards de dollars australiens. La marge d'intérêt nette a diminué de 5 points de base par rapport au premier semestre de l'année, à 1,72%, et les revenus ont baissé de 2% principalement en raison de cela, a déclaré la NAB. Les dépenses ont augmenté de 3 % en raison de la hausse des frais de personnel et des investissements dans la technologie. La NAB n'a pas fourni de chiffres réels pour les revenus et les dépenses dans sa mise à jour commerciale.

CSL a annoncé un bénéfice annuel légèrement inférieur, les coûts ayant augmenté plus rapidement que les revenus. La société de biotechnologie basée à Melbourne, en Australie, a déclaré qu'au cours de l'exercice financier qui s'est terminé le 30 juin, le bénéfice net a diminué de 0,5 % pour atteindre 2,24 milliards de dollars, contre 2,26 milliards de dollars l'année précédente. Cette baisse est due à la hausse des coûts, alors que les recettes ont augmenté de 26 %, passant de 10,14 milliards de dollars à 12,78 milliards de dollars. La société a déclaré un dividende final de 1,29 USD par action, en hausse de 9,3 % par rapport à 1,18 USD l'année précédente. Cela porte le dividende total à 2,36 USD par action, en hausse de 6,3 % par rapport aux 2,22 USD de l'année précédente. En ce qui concerne l'avenir, le directeur général Paul McKenzie, qui occupe ce poste depuis mars, s'est déclaré optimiste pour CSL, alors que la société se concentre sur la "prochaine phase de croissance".

