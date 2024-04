CSP International Fashion Group SpA est une entreprise italienne active dans le secteur de l'habillement. La société est principalement active dans la production et le commerce de bonneterie, de lingerie, de maillots de bain, de vêtements de corps et de chaussettes de sport. La société et ses filiales distribuent des produits textiles sous diverses marques, notamment Sanpellegrino, Oroblu, Lepel, Liberti, Le Bourget, Liberti, Cagi et Well. CSP International Fashion Group SpA opère en Italie, par le biais de réseaux de vente, d'agents et de merchandisers, et en France, par le biais de réseaux de vente, d'agents et de promoteurs, ainsi qu'aux États-Unis, entre autres. La société opère par l'intermédiaire de Csp Paris Fashion Group SAS, Oroblu Germany GmbH, Oroblu USA LLC.

Secteur Habillement et accessoires