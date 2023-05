Le Mib dans le rouge ; les traders attendent l'inflation américaine

(Alliance News) - La place financière milanaise a évolué dans le rouge mercredi, à l'instar de l'Europe, les salles de marché faisant preuve de prudence avant la publication du rapport sur l'inflation américaine - en particulier le chiffre de l'IPC - plus tard dans la journée.

Sur le front des données nationales, l'activité industrielle italienne a chuté de manière inattendue en mars, prolongeant le déclin pour le troisième mois consécutif. Elle a chuté de 0,6 pour cent en glissement mensuel en mars après avoir chuté de 0,2 pour cent en février et contredisant les estimations du marché d'une augmentation de 0,3 pour cent. En glissement annuel, la baisse de 3,2 % en mars fait suite à celle de 2,3 % en février et surprend le marché, qui s'attendait à une baisse de 1,7 %.

Quant à la Banque d'Angleterre - qui annoncera sa décision sur le taux principal plus tard dans la journée - une hausse des taux d'intérêt de 25 points de base à 4,5 % est largement attendue, car l'inflation est restée élevée en mars, les taux principaux et de base demeurant proches des records historiques enregistrés à la fin de l'année dernière.

Toutefois, selon Joachim Nagel, membre du conseil des gouverneurs, la Banque centrale européenne pourrait s'approcher de la phase finale de son cycle historique de hausse des taux d'intérêt. Bien que les augmentations des coûts d'emprunt ne soient pas terminées et que l'inflation de base doive encore être maîtrisée, le chef de la Bundesbank a déclaré mercredi qu'il était très satisfait de la politique monétaire de la BCE.

"Nous atteignons la ligne d'arrivée, dans le sens où nous atteignons la zone de la politique monétaire qui est considérée comme restrictive", a-t-il déclaré à la radio Deutschlandfunk. "Je suis convaincu que la politique monétaire produit ses effets.

Ainsi, le FTSE Mib, a cédé 0,3 pour cent à 27 308,13.

Parmi les plus petites valeurs, le Mid-Cap cède 0,6 % à 43 099,18, le Small-Cap cède 0,4 % à 28 492,99 et l'Italie Growth est juste en dessous de la normale à 9 129,70.

En Europe, le CAC 40 à Paris perd 0,2 %, tout comme le DAX à Francfort, tandis que le FTSE 100 perd 0,2 %.

A Milan, BPER Banca a été confirmé à la hausse, affichant un gain de 3,9 %, pointant vers sa quatrième session haussière consécutive.

Achats sur Telecom Italia, qui progresse de 1,3% avec son prix à EUR0,2734, en attendant la publication des comptes plus tard dans la journée et, pour l'instant, en prenant les devants.

DiaSorin, quant à lui, grimpe de 1,7% à 103,90 euros à la veille de la publication de ses comptes.

A la baisse, Inwit cède 2,9% avec un cours à 12,04 euros et se dirige vers une troisième séance de baisse consécutive. Après la publication des bons comptes, Goldman Sachs et JP Morgan ont également relevé leur objectif de cours. La société a examiné et approuvé le rapport intermédiaire pour la période se terminant le 31 mars 2023, avec un bénéfice net de 82,9 millions d'euros, en hausse de 22% par rapport à la même période en 2022. Le chiffre d'affaires s'élève à 233,6 millions d'euros, en hausse de 13 % par rapport à la même période en 2022.

Amplifon a également reculé de 1,7% à 34,83 euros par action, mettant son museau vers sa troisième séance de baisse.

Du côté des valeurs moyennes, Brembo a progressé de 3,9%, bénéficiant de bons comptes. La société de freins a déclaré mardi que son conseil d'administration avait examiné ses résultats du premier trimestre, faisant état d'un bénéfice net de 76,8 millions d'euros, en hausse de 7,2% par rapport aux 71,7 millions d'euros de la même période de 2022. Au 31 mars 2023, les revenus s'élevaient à 961,9 millions d'euros contre 857,6 millions d'euros, soit une hausse de 12% par rapport au premier trimestre 2022.

Antares a grimpé de 1,3 % à la veille de ses résultats trimestriels et a porté ses actifs mensuels à environ 12 %.

PharmaNutra, d'autre part, a chuté de 1,9 pour cent, prenant des bénéfices après une prise de bénéfices de 5,9 pour cent à la veille de la négociation. Lundi, le rapport intermédiaire pour l'année au 31 mars a été publié, clôturant avec un bénéfice net pour la période de 5,4 millions d'euros contre 3,5 millions d'euros au 31 mars 2022. Le chiffre d'affaires net consolidé au 31 mars 2023 s'élevait à 23,6 millions d'euros, en hausse de 4,8 millions d'euros par rapport à la même période de l'année dernière.

SOL a déclaré mercredi que les revenus du premier trimestre ont augmenté de 14% en glissement annuel à 365,9 millions d'euros, contre 322,3 millions d'euros au cours de la même période l'année dernière. Le titre ne convainc pas les traders pour l'instant, qui vendent et font baisser le titre de 3,2%.

Du côté des petites capitalisations, force est de constater que le titre du Groupe Giglio, qui a été haussier depuis la cloche, a fait avancer la barre de 3,8%. Depuis le début de l'année, le titre a perdu environ 31% de sa capitalisation boursière.

CSP International s'est également échangé à un niveau élevé, avec une hausse de 3,5 % à 0,38 euro. L'action se négocie à un volume élevé de plus de 58 000 pièces par rapport à la moyenne journalière sur trois mois d'environ 16 500.

Le conseil d'administration d'Unieuro - en baisse de 7,5 pour cent - a examiné et approuvé mardi soir les comptes consolidés au 28 février 2023, qui se soldent par un bénéfice net ajusté de 19,3 millions d'euros, contre 53,9 millions d'euros pour l'exercice 2021-2022. Le bénéfice consolidé, quant à lui, s'élève à 10,2 millions d'euros, contre 44,6 millions d'euros pour l'exercice précédent. Le conseil d'administration a proposé un dividende de 0,49 EUR par action, contre 1,35 EUR l'année précédente.

Parmi les PME, Gismondi 1754 a pris la tête après deux séances de baisse, augmentant de 4,7 pour cent à 5,60 EUR.

ESI, d'autre part, a progressé de 3,4 pour cent pour atteindre 2,16 euros. Il y a quelques jours, la société a annoncé que la période d'exercice des options sur actions relatives à l'offre aux actionnaires d'un maximum de 1,3 million d'actions ordinaires nouvellement émises d'ESI S.p.A., sans valeur nominale, résultant de l'augmentation de capital d'un montant maximum de 2,7 millions d'euros, y compris toute prime d'émission, a pris fin.

Relatech - en hausse de 4,7 pour cent après deux sessions baissières - a déclaré mercredi qu'il avait revu ses données de gestion au 31 mars, qui ont montré des revenus de vente consolidés à la fin du premier trimestre d'environ 24 millions d'euros de 10,4 millions d'euros - en hausse d'environ 130 pour cent - par rapport au premier trimestre de 2022.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow Jones a baissé de 0,2 %, le Nasdaq de 0,6 % et le S&P 500 de 0,5 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0954 USD contre 1,0951 USD à la clôture de mardi. La livre, quant à elle, valait 1,2623 USD contre 1,2612 USD mardi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 76,87 USD contre 75,42 USD mardi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 2 029,33 USD l'once contre 2 024,83 USD l'once à la clôture de mardi.

Sur le calendrier macroéconomique de mercredi, aux Etats-Unis, à 1300 CEST, la place sera donnée au rapport sur le marché hypothécaire américain tandis qu'à 1430 CEST, ce sera le tour du chiffre de l'inflation. À 1630 CEST, les yeux seront tournés vers les données sur les stocks de pétrole brut et l'inventaire de Cushing. A 1900 CEST, les obligations du Trésor à 10 ans sont programmées.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

