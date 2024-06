CSPC Pharmaceutical Group Ltd. est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - médicaments (78,7%) : médicaments innovants (62,5% du CA) et médicaments génériques courants (37,5%) ; - vitamine C (10,1%) ; - antibiotiques (6,2%) ; - autres (5%) : notamment caféine anhydre et caféine brute. La répartition géographique du CA est la suivante : Chine (82,8%), Asie (7,2%), Europe (4,6%), Amériques (4,4%) et autres (1%).

Secteur Produits pharmaceutiques