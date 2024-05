CSR Limited est une entreprise de produits de construction basée en Australie et en Nouvelle-Zélande. La société fournit des produits de construction pour la construction résidentielle et commerciale. Elle exerce ses activités dans trois secteurs : Produits de construction, Biens immobiliers et Aluminium. Le segment des produits de construction est divisé en trois unités commerciales : Systèmes d'intérieur, Maçonnerie et isolation, et Systèmes de construction. La fabrication et la distribution de ces produits s'appuient sur un réseau de 29 sites de production et de plus de 100 points de vente et centres de distribution en Australie et en Nouvelle-Zélande. Son segment Property est engagé dans les anciens sites de fabrication et les terrains industriels, par le biais de la réhabilitation, du développement et de la vente de ces sites. Le secteur de l'aluminium comprend une participation de 25,2 % dans la fonderie d'aluminium de Tomago. La société commercialise ses produits sous diverses marques, telles que AFS, Bradford, Cemintel, Gyprock, Hebel, Himmel, Martini, Monier, PGH, Potter

Secteur Matériaux de construction