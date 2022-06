CStone Pharmaceuticals présente les résultats cliniques du sugemalimab chez les patients atteints d'un lymphome extranodal à cellules T tueuses naturelles récidivant ou réfractaire lors d'une session de résumés oraux à l'ASCO 2022.

CStone Pharmaceuticals a annoncé que la société a présenté les résultats primaires de l'étude GEMSTONE-201 de l'anticorps anti-PD-L1, le sugemalimab, pour le traitement des patients atteints d'un lymphome extranodal à cellules T et à cellules tueuses naturelles (R/R ENKTL) en rechute ou réfractaire, sous forme de présentation orale lors du congrès annuel de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) en 2022. L'étude GEMSTONE-201 a été conçue pour évaluer l'efficacité et la sécurité du sugemalimab en monothérapie pour le traitement des patients adultes atteints de R/R ENKTL. En date du 10 novembre 2021, 80 patients étaient inscrits à l'étude GEMSTONE-201 et recevaient du sugemalimab en monothérapie. À la date de clôture des données, la durée médiane du suivi était de 13,4 mois, et 23 patients restaient sous traitement par sugemalimab dans cette étude. Les principaux résultats de cette étude sont les suivants : Les résultats du critère d'évaluation principal ont montré que le sugemalimab a significativement amélioré le taux de réponse objective (ORR) par rapport aux contrôles historiques. Chez 78 patients évaluables, l'ORR évalué par le Comité indépendant d'examen radiologique (IRRC) était de 46,2 % et le taux de réponse complète (CR) a atteint 37,2 % ; D'après l'évaluation de l'IRRC, une réponse objective durable a été observée chez les patients qui ont répondu au sugemalimab. La durée médiane de la réponse (DoR) n'a pas été atteinte au moment de l'analyse. Les taux de DoR à 6 mois et à 12 mois étaient de 90,8 % et 86,0 %, respectivement ; l'efficacité évaluée par les investigateurs s'est avérée très cohérente avec les évaluations de l'IRRC. Le taux de concordance entre l'ORR évalué par l'investigateur et celui évalué par l'IRRC a atteint 97,1%. L'analyse de la survie globale (OS) a montré un signal de bénéfice OS avec le sugemalimab en monothérapie chez les patients atteints d'ENKTL R/R ; les taux OS à 6 mois, 12 mois et 24 mois étaient respectivement de 79,2%, 68,6% et 54,6%.