CSW Industrials, Inc. est une société industrielle diversifiée qui exerce ses activités dans trois segments, à savoir Contractor Solutions, Engineered Building Solutions et Specialized Reliability Solutions. Le segment Contractor Solutions fabrique des produits d'amélioration de l'efficacité et des performances pour les applications résidentielles et commerciales de chauffage, de ventilation, de climatisation, de réfrigération et de plomberie, qui sont conçues pour les clients professionnels finaux. Ses marques comprennent Balco, Balco IllumiTread, Balco MetaflexPro et BlazeSeal. Le segment Engineered Building Solutions fournit principalement des produits de sécurité des personnes conformes aux codes, conçus pour apporter des solutions à la construction, à la rénovation et à la modernisation des bâtiments commerciaux, institutionnels et résidentiels multifamiliaux. Le segment Specialized Reliability Solutions fabrique et fournit des consommables spécialisés qui confèrent ou améliorent des propriétés telles que le pouvoir lubrifiant, les qualités antigrippantes, le frottement, l'étanchéité et le contrôle de la chaleur.

Secteur Construction et ingénierie