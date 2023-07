CSX Corporation est spécialisé dans les prestations de transport ferroviaire. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de transport ferroviaire (74,5%) : transport de produits chimiques (24,2% du CA), de charbon (22,8%), de produits agricoles (15,6%), de véhicules (9,8%), de produits forestiers (9,3%), de métaux (7,9%), de minéraux (6,2%), de phosphates et de fertilisants (4,2%) ; - prestations de transport intermodal (15,5%) ; - autres (12,6%). A fin 2022, le groupe exploite un réseau de 56 817,7 km aux Etats-Unis et au Canada, et dispose d'une flotte de 66 429 voitures et 3 608 locomotives.

Secteur Frêt au sol et logistique