Le conseil a également recommandé dans son rapport de 119 pages une augmentation de 3 % pour 2020 et de 3,5 % pour 2021, année où les cheminots n'ont pas de contrat, ainsi que cinq primes annuelles de 1 000 $ et un jour de congé payé supplémentaire.

Les pourparlers entre les principaux chemins de fer de marchandises, dont Union Pacific, BNSF, propriété de Berkshire Hathaway, et CSX, et les syndicats représentant 115 000 travailleurs s'éternisent depuis plus de deux ans.