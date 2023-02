La Maison Blanche renouvelle sa pression sur les chemins de fer au sujet des congés de maladie payés

Le principal conseiller économique de Biden, Brian Deese, et le secrétaire d'État au travail, Marty Walsh, qui ont participé aux négociations antérieures visant à empêcher une fermeture nationale des chemins de fer, ont tenu une série d'appels avec les dirigeants de CSX, Union Pacific, Berkshire Hathaway's BNSF et Norfolk Southern ces derniers jours, a déclaré un responsable de la Maison Blanche.

Ils ont "pressé les opérateurs ferroviaires de faire des progrès", a déclaré le fonctionnaire, sans proposer de détails. Les appels ont été passés pour vérifier les progrès réalisés jusqu'à présent et rappeler aux chemins de fer que la Maison Blanche s'attend à ce que les entreprises fassent davantage pour leurs travailleurs, a déclaré un deuxième responsable de la Maison Blanche.

CSX a annoncé mardi qu'elle avait conclu un accord avec deux syndicats de cheminots concernant les congés de maladie payés, le point de friction dans le conflit contractuel de l'année dernière entre 12 syndicats de cheminots et les chemins de fer de marchandises américains.

L'accord est un "bon pas" et résulte en partie de l'engagement continu de l'administration, a déclaré le second responsable de la Maison Blanche. CSX n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

CSX a déclaré qu'elle continuerait à rechercher des accords avec les 10 autres syndicats. Union Pacific, BNSF et Norfolk Southern ne proposent pas actuellement aux travailleurs de congés maladie payés.

Le 2 décembre, Biden a signé une loi visant à bloquer une grève des chemins de fer qui aurait pu anéantir l'économie du pays, bouleversant les syndicats qui négociaient depuis des mois. À l'époque, Biden s'est engagé à décrocher un congé de maladie payé pour les travailleurs américains "avant que tout ne soit terminé".

Ces dernières années, les chemins de fer ont réduit les coûts de main-d'œuvre et d'autres coûts pour augmenter leurs bénéfices et se sont farouchement opposés à l'ajout d'un congé de maladie payé qui les obligerait à embaucher plus de personnel.

Après la signature du projet de loi par Biden en décembre, les syndicats ferroviaires ont déclaré qu'ils discutaient d'une action exécutive avec la Maison Blanche sur les congés de maladie payés.

Celeste Drake, directrice adjointe du Conseil économique national de la Maison Blanche, a déclaré à Reuters dans un communiqué que l'administration avait continué à évaluer "toutes les options législatives et administratives" sur la question.