Les syndicats et les chemins de fer de marchandises ont jusqu'à présent conclu des accords contractuels couvrant environ 21 000 travailleurs dans cinq syndicats après que le président américain Joe Biden ait nommé un conseil d'urgence pour aider à conclure des accords. En vertu du Railway Labor Act, les transporteurs et les syndicats restent dans une période de réflexion de 30 jours qui expire juste après minuit ET le 16 septembre.