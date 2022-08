Les chemins de fer de marchandises et certains syndicats concluent des accords contractuels couvrant 15 000 travailleurs américains

Le National Carriers' Conference Committee (NCCC), qui représente les chemins de fer de marchandises américains dans les négociations collectives nationales, a déclaré que des accords avaient été conclus avec le Transportation Communications Union/IAM, la Brotherhood of Railway Carmen et l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale, représentant plus de 15 000 employés du rail.

L'accord met en œuvre les recommandations du conseil présidentiel.

La division ferroviaire de l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale (AIM) a déclaré que l'augmentation salariale composée de 24 % au cours du contrat de cinq ans serait la plus importante jamais accordée si elle était ratifiée.

Le 16 août, le conseil d'urgence chargé d'aider les principaux chemins de fer de marchandises et les syndicats à mettre fin à l'impasse des négociations contractuelles a proposé des augmentations salariales annuelles de 3 % et 7 % de 2020 à 2024, soit une hausse composée de 24 %. Le conseil a également recommandé cinq primes annuelles de 1 000 $ et un jour de congé payé supplémentaire.

"Nous avons lutté côte à côte contre l'attaque des transporteurs sur les salaires et les prestations de soins de santé", a déclaré Josh Hartford de l'AIM dans un communiqué.

Les pourparlers entre 30 grands chemins de fer de marchandises, dont Union Pacific, BNSF et CSX appartenant à Berkshire Hathaway, et les syndicats représentant 115 000 travailleurs traînent en longueur depuis plus de deux ans.

Neuf des douze syndicats n'ont pas encore conclu d'accords contractuels.

M. Biden a nommé le conseil présidentiel d'urgence de trois membres en juillet pour réduire les perturbations liées au transport qui alimentent l'inflation et menacent les approvisionnements en nourriture et en carburant.

Le service ferroviaire dans les principaux ports maritimes américains a souffert récemment en raison de la propagation des embouteillages de la chaîne d'approvisionnement et des pénuries de main-d'œuvre et d'équipement.

En vertu de la loi sur le travail ferroviaire, les transporteurs et les syndicats restent dans une période de réflexion de 30 jours qui expire juste après minuit ET le 16 septembre.