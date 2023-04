Les résultats trimestriels de CSX dépassent les estimations grâce à des taux de fret plus élevés

Les actions de la société basée à Jacksonville, en Floride, étaient en hausse d'environ 3 % dans les échanges prolongés.

Les opérateurs ferroviaires ont eu du mal à transporter les marchandises en temps utile en raison de la pénurie de main-d'œuvre, la baisse des volumes pendant la pandémie ayant incité les entreprises à réduire leurs effectifs, ce qui les laisse maintenant en sous-effectif.

Cependant, les régulateurs et les clients rejettent la faute sur un modèle d'exploitation allégé qui consiste à faire circuler des trains plus longs sur des horaires fixes avec moins de personnel, ce qui a entraîné une hausse des bénéfices dans l'ensemble du secteur mais a conduit à une détérioration des niveaux de service.

Malgré la baisse des volumes transportés, la forte demande industrielle a permis aux compagnies ferroviaires d'augmenter leurs prix, ce qui a accru leurs bénéfices.

CSX, qui opère principalement dans l'est des États-Unis, a enregistré un bénéfice net de 0,48 $ par action au premier trimestre, contre 0,39 $ par action un an plus tôt.

Les recettes ont augmenté d'environ 9 % pour atteindre 3,71 milliards de dollars au cours du trimestre qui s'est achevé le 31 mars.

Les analystes prévoyaient en moyenne un bénéfice de 0,48 $ par action, sur des revenus de 3,58 milliards de dollars, selon Refinitiv IBES.

Le ratio d'exploitation de CSX, un indicateur clé de la rentabilité des chemins de fer, s'est amélioré de près de 2 % à 60,5 % par rapport à l'année précédente.