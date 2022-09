Un groupe de camionneurs américains demande au Congrès d'éviter les fermetures de voies ferrées

"Le Congrès devrait prendre des mesures rapides pour éviter une interruption de travail débilitante et inutile qui pourrait coûter au pays des milliards de dollars chaque jour", a écrit Chris Spear, directeur général de l'American Trucking Associations (ATA), dans une lettre adressée à la direction du Congrès vendredi.

Les négociations contractuelles entre les chemins de fer, dont Union Pacific, BNSF (Berkshire Hathaway) et CSX, et les syndicats représentant 115 000 travailleurs ont abouti à une impasse cet été. Le président Joe Biden est intervenu en nommant un conseil d'urgence qui a formulé des recommandations de règlement afin d'éviter les perturbations de l'approvisionnement en nourriture et en carburant et l'aggravation de l'inflation.

Les chemins de fer et les syndicats ont jusqu'au 16 septembre, juste après minuit, pour conclure un accord basé sur les recommandations du conseil. S'ils n'y parviennent pas, cela ouvre la porte à des grèves syndicales, des lock-out patronaux et une intervention du Congrès.

Au début des années 1990, le Congrès a exigé que les deux parties s'engagent dans un arbitrage définitif et contraignant afin d'éviter les perturbations des activités de transport maritime.

Les syndicats et les chemins de fer de marchandises ont jusqu'à présent conclu des accords de principe couvrant 21 000 travailleurs représentés par cinq des douze syndicats impliqués dans les négociations.

Les pourparlers sont "actifs et en cours", a déclaré vendredi un porte-parole de l'Association of American Railroads. Les syndicats impliqués dans les pourparlers n'étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire.

Un arrêt de travail des chemins de fer coûterait à l'économie américaine 2 milliards de dollars par jour en production et nécessiterait 467 000 camions long-courriers par jour pour prendre en charge les expéditions détournées du rail - ce qui dépasse l'offre, selon l'AAR.

" Une insécurité supplémentaire placée sur la chaîne d'approvisionnement américaine encore fragile - alors que nous nous remettons du COVID et d'autres facteurs de stress de la chaîne d'approvisionnement et que nous nous dirigeons vers la période des fêtes - nuira à l'économie en général et aux Américains en particulier ", a déclaré M. Spear de l'ATA.