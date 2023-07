CT Automotive Group PLC - concepteur, développeur et fournisseur de composants intérieurs pour l'industrie automobile mondiale - annonce des changements au sein de son conseil d'administration avec effet immédiat. Simon Phillips devient directeur général, quittant son rôle actuel de président exécutif et remplaçant Scott McKenzie qui se retire. M. McKenzie restera dans l'entreprise en tant que directeur général des ventes et du développement de produits. Raymond Bench, actuellement administrateur non exécutif indépendant, est nommé président non exécutif. Francesca Ecsery, actuellement administratrice indépendante non exécutive, deviendra administratrice indépendante non exécutive principale.

En outre, Nick Timberlake rejoindra le conseil d'administration en tant qu'administrateur non exécutif et représentant d'Otus Capital Management Ltd, qui détient actuellement environ 19 % du capital social émis de CT Automotive.

Cours actuel de l'action : 41,00 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 73 %.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

