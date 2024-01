CT Automotive Group PLC est une société basée au Royaume-Uni qui conçoit, développe et fabrique des finitions intérieures et des assemblages cinématiques pour les marques automobiles de la planète. L'entreprise propose deux services principaux : l'ingénierie, la conception et le développement de composants automobiles et de l'outillage de production associé, et la production en série de ces pièces, avec fourniture finale à un certain nombre de fabricants d'équipement d'origine (OEM) mondiaux. Ces services sont fournis par l'intermédiaire de ses trois secteurs d'activité, à savoir les produits, les services et la conception et le développement. Ses produits comprennent des finitions décoratives, des assemblages enveloppés, des registres d'air, des assemblages mécaniques, des guides de lumière et des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Ses services comprennent la fabrication, l'outillage, la maturation des composants et la validation des produits. Ses activités de conception et de développement comprennent la conception de produits, le développement technique, le développement de produits, la conception pour la fabrication et l'innovation.