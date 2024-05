CT Automotive Group plc est un concepteur, développeur et fournisseur de composants intérieurs pour l'industrie automobile mondiale basé au Royaume-Uni. La société fournit des finitions intérieures, telles que des panneaux de tableau de bord et des finitions de bordures, et des assemblages cinématiques, tels que des registres d'air, des accoudoirs, des porte-gobelets déployables et des systèmes de rangement, ainsi que leur outillage associé, pour les fournisseurs d'équipements d'origine (OEM) et les fabricants mondiaux de niveau 1. Son département de confection et d'habillage fournit des panneaux d'habillage enveloppés, des ensembles de levier de vitesse et des consoles de couvercle. Il est spécialisé dans la fabrication d'outillage 2k et la fourniture de composants de systèmes de confort de l'habitacle, y compris une large gamme de portes et d'assemblages de chauffage, de ventilation et de climatisation (HVAC). Elle fournit des types de composants pour plus de 47 modèles différents pour 19 équipementiers. Ses principaux sites de production sont situés à Shenzhen et Ganzhou, en Chine, et sont complétés par d'autres sites de production au Mexique, en Turquie et en Tchécoslovaquie.