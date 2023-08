(Alliance News) - CT Private Equity Trust PLC a déclaré mercredi que sa valeur nette d'inventaire avait légèrement baissé depuis la fin de l'année dernière, mais qu'elle prévoyait des "développements positifs" pour le semestre en cours.

Le trust basé à Edimbourg, en Ecosse, qui investit dans des sociétés non cotées, a déclaré que sa valeur nette d'inventaire par action au 30 juin était de 680,75 pence. Cela représente une hausse de 3,7 % par rapport à 656,75 pence à la même date en 2022, mais une baisse de 4,2 % par rapport à 710,65 pence au 31 décembre.

L'action était en baisse de 1,0 % à 476,35 pence à Londres mercredi.

Le rendement total de la VNI de CT Private Equity pour le premier semestre 2023 était négatif de 2,3%, contre un rendement positif de 4,3% pour le premier semestre 2022.

"La majeure partie de ce mouvement [de la VNI] est attribuable aux mouvements de change, la livre sterling ayant été relativement forte par rapport à l'euro et au dollar", a expliqué le président Richard Gray. "Cela réduit, en termes de livres sterling, la valeur des investissements non britanniques, qui représentent environ la moitié de notre portefeuille.

Les sociétés du portefeuille ont également été affectées par les pressions exercées par la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt, qui ont eu un impact particulièrement rapide sur celles qui étaient directement exposées à l'évolution de la demande des consommateurs ou à l'augmentation du coût des matières premières.

La société a également déclaré un deuxième dividende trimestriel de 7,01 pence par action, en hausse de 0,9 % par rapport aux 6,95 pence du premier trimestre.

Le bénéfice avant impôt a quant à lui diminué de 73 % au cours du premier semestre, passant de 66,3 millions de livres sterling l'année précédente à 18 millions de livres sterling.

Pour ce qui est de l'avenir, M. Gray a rappelé aux investisseurs : "Le large éventail d'investissements permet de s'exposer à de nombreuses et diverses tendances commerciales et économiques et, comme nous l'avons déjà noté, constitue une source de résilience et de protection contre les pressions extérieures.

"Les progrès réalisés par nos entreprises sous-jacentes depuis le début de l'année par rapport à leurs plans d'affaires et à leurs thèses d'investissement initiales sont encourageants et laissent entrevoir des développements positifs au cours du second semestre 2023."

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

