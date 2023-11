CT Private Equity Trust PLC - fonds d'investissement basé à Edimbourg pour les actifs de capital-investissement - indique que la valeur nette d'inventaire par action est tombée à 696,30 pence au 30 septembre, contre 711,75 pence il y a un an. Cependant, le rendement total de la valeur nette d'inventaire est positif de 3,3% au cours du troisième trimestre, une fois le dividende de 6,95 pence inclus. La société ajoute qu'elle versera un dividende de 7,01 pence en janvier, soit le même que celui versé en octobre. Alors que le secteur du capital-investissement a connu une "phase d'ajustement" cette année, le fonds cite une confiance commerciale "robuste" et des niveaux de rotation "sains" dans les entreprises privées. "Notre flux d'entreprises susceptibles d'être investies est excellent. Le boom des sorties de ces dernières années est maintenant passé et nous revenons à des conditions plus "normales"".

Cours actuel de l'action : 469,00 pence, en baisse de 2,4 %.

Variation sur 12 mois : en hausse de 9,5

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

