CT Private Equity Trust PLC est un fonds d'investissement. L'objectif de la société est de réaliser une croissance du capital à long terme en investissant dans des actifs de capital-investissement, tout en offrant aux actionnaires un niveau de dividende prévisible et supérieur à la moyenne, financé par une combinaison des revenus de la société et des bénéfices réalisés sur le capital. Elle propose un accès à une gamme diversifiée d'investissements en private equity, principalement par le biais de fonds spécialisés en private equity et de co-investissements dans des sociétés individuelles. Les fonds de capital-investissement dans lesquels la société investit comprennent des fonds de rachat, des fonds de capital-risque et des fonds mezzanine. La société peut également acheter des participations secondaires dans des fonds de capital-investissement (c'est-à-dire des portefeuilles d'investissements dans des fonds de capital-investissement existants). La Société peut également effectuer des investissements directs en private equity, principalement par le biais de co-investissements avec les fonds dans lesquels la Société est investie. Le gestionnaire d'investissement de la Société est Columbia Threadneedle Investment Business Limited.