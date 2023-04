CT Real Estate Investment Trust : Circulaire d'information de la direction 2023

CHERS PORTEURS DE PARTS,

C'est avec un énorme sentiment de fierté que j'écris ma première lettre aux porteurs de parts à la suite de ma nomination à titre de président et chef de la direction de CT REIT. Cette fierté tient autant à ce que nous avons accompli au cours du dernier exercice qu'à la façon dont nous l'avons accompli. L'année 2022 a été marquée par des changements importants tout autour de nous. Loin de se laisser impressionner,

les membres de notre équipe se sont retroussé les manches et ont contribué significativement aux solides résultats que nous avons obtenus. Je suis également fier de voir notre organisation évoluer à mesure que nous continuons d'améliorer notre façon de faire des affaires et que nous développons notre bassin de talents.

Un bilan sous le signe de la croissance

Sur le plan des investissements, 2022 a été l'une de nos années les plus actives à ce jour. Nous avons investi plus de 250 millions de dollars dans des projets d'acquisition et d'aménagement achevés et en cours, et nous avons ajouté à notre portefeuille près de 1 million de pieds carrés de superficie locative brute. Nous avons également annoncé 14 nouveaux projets tout au long de l'exercice et nous disposons actuellement d'un solide éventail de 26 projets d'aménagement en cours, représentant une superficie locative brute de près de 1,3 million de pieds carrés.

Ces ajouts à nos actifs, conjugués à la croissance interne régulière découlant de nos immeubles existants, nous ont permis d'augmenter nos distributions une neuvième fois depuis notre premier appel public

l'épargne en 2013 et d'enregistrer une croissance significative de bon nombre de nos principales mesures. Depuis que nous sommes devenus une entité ouverte, nous avons investi plus de 2,4 milliards de dollars dans environ 250 projets uniques et nous avons ajouté plus de 11,2 millions de pieds carrés de superficie locative brute à notre portefeuille.

La fiabilité quand ça compte

CT REIT a toujours géré ses activités dans une perspective à long terme. Notre gestion financière prudente s'est avérée être un facteur essentiel afin de perpétuer notre succès durant la pandémie et plus récemment, malgré la hausse des taux d'intérêt et l'inflation persistante.

En tant que principale fiducie de placement immobilier à bail net au Canada, notre portefeuille est composé d'actifs qui sont principalement loués à des locataires de première qualité et qui sont largement protégés contre l'incidence de la hausse des coûts d'exploitation découlant de l'environnement inflationniste actuel. Grâce à leur attrait, nos immeubles affichaient un taux d'occupation de plus de 99 % à la fin de l'exercice, marquant la troisième année consécutive où notre portefeuille était presque entièrement occupé. De plus, à 8,6 ans, la durée moyenne pondérée de nos contrats de location demeure l'une des plus élevées du secteur.

En ce qui a trait à notre bilan, nos paramètres prudents à l'égard de la dette - y compris notre levier financier, notre ratio de couverture des intérêts et l'échéance moyenne pondérée de notre dette, qui est l'une des plus longues parmi les FPI canadiennes - nous placent dans une position avantageuse dans le contexte actuel des taux d'intérêt. Au début de 2022, nous avons réussi à mobiliser 250 millions de dollars par le placement de débentures non garanties selon des modalités très favorables. Le fait qu'aucun de nos titres d'emprunt non garantis n'arrive