CT Real Estate Investment Trust : Notice Annuelle 2022

Dettes et parts SEC de catégorie C

NOTICE ANNUELLE

CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST®

Dans la présente notice annuelle (la « notice annuelle »), les termes « CT REIT » et la « FPI » font référence à CT Real Estate Investment Trust et à ses filiales, y compris CT REIT Limited Partnership (la « Société »), sur une base consolidée, sauf indication contraire du contexte. Les termes clés utilisés aux présentes ont le sens qui leur est attribué dans le glossaire.

Certaines marques mentionnées dans la présente notice annuelle sont des appellations commerciales, des marques de commerce et des marques de service de la Société Canadian Tire Limitée, de CT Real Estate Investment Trust et d'autres organisations ou sont utilisées en vertu d'une licence et appartiennent

leurs propriétaires respectifs. Pour des raisons pratiques, certaines marques de commerce mentionnées aux présentes peuvent s'y trouver sans le symbole ® ou MD .

Sauf indication contraire aux présentes, l'information contenue dans la présente notice annuelle est à jour au 31 décembre 2022 et toutes les sommes sont exprimées en dollars canadiens. Comme certains chiffres dans la présente notice annuelle ont été arrondis, il est possible que les totaux ne soient pas de 100 %. Le taux d'occupation et d'autres mesures de rendement clés en matière de location dont il est question dans la présente notice annuelle ont été établis sur la base de l'engagement et comprennent l'incidence des contrats de location existants intervenus au plus tard le 31 décembre 2022 et de l'inoccupation des locaux à la fin de la période de présentation de l'information financière. Certaines parties de la présente notice annuelle font référence au rapport de gestion et aux états financiers consolidés de la FPI pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, qui sont publiés sur le système électronique de données, d'analyse et de recherche (« SEDAR ») à l'adresse www.sedar.com, et qui sont intégrés aux présentes par renvoi.

La présente notice annuelle contient des déclarations qui sont de nature prospective et qui peuvent constituer de l'« information prospective » ou des « déclarations prospectives » selon les lois applicables sur les valeurs mobilières. Les résultats ou les événements réels peuvent différer sensiblement de ces prévisions ainsi que des déclarations concernant la croissance, les résultats d'exploitation, le rendement et les perspectives d'affaires futurs de la FPI qui sont présentés dans la présente notice annuelle, en raison des incertitudes et des risques inhérents aux entreprises qu'exploite la FPI et de la conjoncture économique générale. CT REIT ne peut garantir que les prévisions en matière de performance financière ou de rendement de l'exploitation ni que les plans et les objectifs se concrétiseront vraiment ni, si tel est le cas, qu'ils donneront lieu à une hausse du cours des parts de la FPI. Voir la rubrique 22, « Information prospective » pour obtenir plus de renseignements sur l'utilisation par la FPI des déclarations prospectives.

STRUCTURE DE LA SOCIÉTÉ

Aperçu

CT REIT est une fiducie de placement immobilier à capital fixe sans personnalité morale constituée le 15 juillet 2013 en vertu d'une déclaration de fiducie, dans sa version modifiée et mise à jour le 22 octobre 2013 et de nouveau modifiée et mise à jour le 5 avril 2020, et dans sa version de nouveau modifiée et mise à jour à l'occasion (la « déclaration de fiducie »). CT REIT exerce ses activités depuis le 23 octobre 2013. Le siège de CT REIT est situé au 2180 Yonge Street, Toronto (Ontario) M4P 2V8. La FPI a été constituée pour détenir en propriété des immeubles commerciaux productifs de revenus situés principalement au Canada.

Les parts de la FPI sont inscrites à la cote de la TSX et sont négociées sous le symbole « CRT.UN ».