RAPPORT DE GESTION

1. PRÉFACE

1.1 Mode de présentation

Le présent rapport de gestion vise à fournir au lecteur une appréciation de la performance de CT REITMD au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et doit être lu parallèlement aux états financiers consolidés audités (les « états financiers consolidés ») et aux notes annexes de la FPI pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 préparés selon les Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS »). En outre, ce rapport de gestion doit être lu parallèlement aux informations prospectives de CT REIT qui figurent à la section 14 du présent rapport de gestion. La notice annuelle pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, les états financiers consolidés au 31 décembre 2023 et pour la période close à cette date et d'autres documents d'information continue exigés par les autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières, sont déposés dans le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (« SEDAR+ »), au www.sedarplus.ca, et sont accessibles sur le site Web de CT REIT à l'adresse www.ctreit.com, dans la section Rapports financiers sous l'onglet Investisseurs.

1.2 Définitions

Dans le présent document, les termes « CT REIT », « FPI » et « Fiducie » désignent CT Real Estate Investment TrustMD et ses filiales, à moins que le contexte ne l'exige autrement. De plus, le terme « Société » désigne La Société Canadian Tire Limitée, les entités qu'elle contrôle ainsi que leurs entreprises collectives, à moins que le contexte ne l'exige autrement.

Le présent document contient certains noms commerciaux et marques de commerce de la Société, qui en est propriétaire. À des fins pratiques, les noms commerciaux et les marques de commerce mentionnés dans ce document peuvent ne pas porter les symboles MD ou MC.

Les termes qui ne sont pas définis dans le présent rapport de gestion le sont dans le glossaire de la notice annuelle, qui est déposée sur SEDAR+, au www.sedarplus.ca, et sur le site Web de CT REIT à l'adresse www.ctreit.com, dans la section Rapports financiers sous l'onglet Investisseurs.

1.3 Estimations et hypothèses comptables

La préparation d'états financiers consolidés selon les normes IFRS exige que la direction procède à des estimations et pose des jugements qui influent sur l'application des méthodes comptables et les montants présentés de l'actif et du passif, sur la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états financiers consolidés, ainsi que sur les montants présentés des produits et des charges pendant la période de présentation de l'information financière. Se reporter à la section 9 du présent rapport de gestion pour plus d'information.

Les données financières présentées dans ce rapport de gestion comprennent de l'information importante au 13 février 2024. L'information présentée dans ce document est à jour à cette date, à moins d'indication contraire.

1.4 Comparaisons relatives au trimestre et à l'exercice contenues dans ce rapport de gestion À moins d'indication contraire, toutes les comparaisons des résultats du trimestre clos le 31 décembre 2023 (le « quatrième trimestre de 2023 ») sont établies par rapport aux résultats du trimestre clos le 31 décembre

2022 (le « quatrième trimestre de 2022 »), et les comparaisons des résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 sont établies par rapport aux résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2022.