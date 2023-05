Communiqué de presse : Résultats financiers du T1 de 2023

Nous attendons avec impatience notre assemblée annuelle des porteurs de parts le 9 mai 2023, à 10 h (HE). J'aurai alors l'occasion de commenter plus en détail les progrès de CT REIT jusqu'à maintenant ainsi que nos plans pour l'avenir. Je tiens à remercier David Laidley, qui prend sa retraite après avoir tenu les rênes du conseil de la FPI depuis sa création en 2013, pour tous ses efforts et pour sa contribution à notre réussite au cours des dix dernières années. Après l'assemblée, John O'Bryan sera nommé nouveau président du conseil des fiduciaires de CT REIT. John est un dirigeant reconnu qui possède une longue expérience du secteur immobilier canadien et j'ai hâte de collaborer avec lui dans le cadre de ses nouvelles fonctions », a ajouté M. Salsberg.

Les assises résilientes et la croissance soutenue de CT REIT ont de nouveau été mises en évidence au premier trimestre, et leur effet combiné a donné à notre conseil la confiance nécessaire pour approuver une nouvelle augmentation des distributions, la dixième depuis notre premier appel public à l'épargne en 2013. CT REIT a augmenté ses distributions de 38,2 pour cent sur une base cumulative au cours de cette période », a déclaré Kevin Salsberg, président et chef de la direction de CT REIT. « Je me réjouis non seulement de nos solides résultats et de notre capacité à augmenter les distributions à nos porteurs de parts, mais également du fait que le projet d'aménagement d'un nouvel immeuble industriel à Calgary ait reçu la certification Bâtiment à carbone zéro. Nous avons décidé de construire l'un des premiers immeubles industriels carboneutres au Canada dans l'optique que l'avenir passe par une économie à faible émission de carbone, et cette certification marque un nouveau jalon dans notre progression sur le terrain de l'aménagement responsable, un élément essentiel de notre stratégie en matière d'ESG. »

CT REIT a investi 13 millions de dollars dans un projet achevé au premier trimestre et a ajouté au portefeuille une superficie locative brute additionnelle de 39 000 pieds carrés. Ce projet visait l'aménagement de moyennes surfaces et d'unités de commerce de détail destinées à des tiers locataires à côté du magasin Canadian Tire récemment construit à Moose Jaw, en Saskatchewan.

Le taux d'occupation et les autres mesures clés de performance liées à la location ont été préparés en fonction des engagements, ce qui comprend l'incidence des contrats de location existants conclus le 31 mars 2023 et le 31 mars 2022 ou avant.

Correspond aux immeubles de commerce de détail, aux immeubles commerciaux à usage mixte et aux immeubles industriels, et exclut les immeubles en cours d'aménagement.

Aux fins du calcul des mesures non conformes aux PCGR, les parts diluées comprennent les parts restreintes et les parts différées émises dans le cadre de divers régimes et excluent l'incidence de l'hypothèse selon laquelle toutes les parts de société en commandite de catégorie C seront réglées au moyen de parts de société en commandite de catégorie B. Se reporter à la section 7 du rapport de gestion.

Les parts diluées déterminées conformément aux normes IFRS comprennent les parts restreintes et les parts différées émises dans le cadre de divers régimes ainsi que l'incidence de l'hypothèse selon laquelle toutes les parts de société en commandite de catégorie C seront réglées au moyen de parts de société en commandite de catégorie B. Se reporter à la section 7 du rapport de gestion.

Faits saillants financiers

Bénéfice net - Le bénéfice net s'est établi à 70,5 millions de dollars pour le trimestre, une baisse de 22,6 millions, ou 24,2 %, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, principalement en raison de la diminution de l'ajustement à la juste valeur des immeubles de placement, partiellement compensée par la hausse du bénéfice d'exploitation net.

Bénéfice d'exploitation net* - Le total des produits tirés des immeubles s'est établi à 137,5 millions de dollars pour le trimestre, une hausse de 5,6 millions, ou 4,2 %, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Au premier trimestre, le bénéfice d'exploitation net s'est établi à 107,4 millions de dollars, en hausse de 4,6 millions, ou 4,5 %, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Cette augmentation est principalement attribuable aux projets d'intensification d'immeubles productifs achevés en 2023 et en 2022, qui ont contribué pour un montant de 2,1 millions de dollars à la croissance du bénéfice d'exploitation net, ainsi qu'aux hausses de loyer au titre des contrats de location de Canadian Tire, qui ont apporté un montant additionnel de 1,8 million. Pour le trimestre, le bénéfice d'exploitation net dans les magasins semblables s'est établi à 104,3 millions de dollars et le bénéfice d'exploitation net dans les immeubles semblables, à 106,5 millions, une hausse de 2,5 millions, ou 2,5 %, et de 4,6 millions, ou 4,5 %, respectivement, par rapport à l'exercice précédent. L'augmentation du bénéfice d'exploitation net dans les magasins semblables est principalement attribuable à la hausse des produits découlant des hausses contractuelles de loyer et au recouvrement de dépenses d'investissement et des intérêts gagnés à cet égard. L'augmentation du bénéfice d'exploitation net dans les immeubles semblables s'explique principalement par la hausse du bénéfice d'exploitation net dans les magasins semblables susmentionnée ainsi que par l'augmentation attribuable aux projets d'intensification achevés en 2023 et en 2022.

Flux de trésorerie liés aux opérations (FTO)* - Pour le trimestre, les FTO se sont établis à 75,3 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 3,5 millions, ou 4,9 %, par rapport à la période correspondante de 2022, principalement en raison de l'incidence des variations du bénéfice d'exploitation net. Pour le trimestre, les FTO par part - dilués (mesure non conforme aux PCGR) se sont établis à 0,320 $ par part - dilués (mesure non conforme aux PCGR), une hausse de 0,013 $, ou 4,2 %, par rapport à la période correspondante de 2022, en raison du fait que la croissance des FTO a été supérieure à la croissance du nombre moyen pondéré de parts en circulation - dilué (mesure non conforme aux PCGR).

Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés (FTOA)* - Pour le trimestre, les FTOA se sont établis à 69,2 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 4,2 millions, ou 6,4 %, par rapport à la période correspondante de 2022, principalement en raison de l'incidence des variations du bénéfice d'exploitation net. Pour le trimestre, les FTOA par part - dilués (mesure non conforme aux PCGR) se sont établis à 0,294 $ par part - dilués (mesure non conforme aux PCGR), une hausse de 0,016 $, ou 5,8 %, par rapport