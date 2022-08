Communiqué de presse : Résultats financiers du T2 de 2022

CT REIT continue de produire des résultats solides et fiables malgré les défis rencontrés au cours des deux dernières années et demie », a déclaré Kevin Salsberg, président et chef de la direction de CT REIT.

CT REIT a investi 111 millions de dollars dans des projets annoncés précédemment qui ont été achevés au deuxième trimestre et a ajouté une superficie locative brute additionnelle de 590 000 pieds carrés au portefeuille, comme il est indiqué plus en détail dans le tableau ci-dessous.

Le taux d'occupation et les autres mesures clés de performance liées à la location ont été préparés en fonction des engagements, ce qui comprend l'incidence des contrats de location existants conclus le 30 juin 2022 et le 30 juin 2021 ou avant.

Correspond aux immeubles de commerce de détail, aux immeubles commerciaux à usage mixte et aux immeubles industriels, et exclut les immeubles en cours d'aménagement.

Aux fins du calcul des mesures non conformes aux PCGR, les parts diluées comprennent les parts restreintes et les parts différées émises dans le cadre de divers régimes et excluent l'incidence de l'hypothèse selon laquelle toutes les parts de société en commandite de catégorie C seront réglées au moyen de parts de société en commandite de catégorie B. Se reporter à la section 7 du rapport de gestion.

Les parts diluées déterminées conformément aux normes IFRS comprennent les parts restreintes et les parts différées émises dans le cadre de divers régimes ainsi que l'incidence de l'hypothèse selon laquelle toutes les parts de société en commandite de catégorie C seront réglées au moyen de parts de société en commandite de catégorie B. Se reporter à la section 7 du rapport de gestion.

Bénéfice d'exploitation net* - Le total des produits tirés des immeubles s'est établi à 132,5 millions de dollars pour le trimestre, une hausse de 3,0 millions, ou 2,3 %, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Au deuxième trimestre, le bénéfice d'exploitation net s'est établi à 104,1 millions de dollars, en hausse de 3,7 millions, ou 3,7 %, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Cette augmentation est principalement attribuable aux acquisitions et aux projets d'aménagement d'immeubles productifs achevés en 2022 et en 2021, ce qui a contribué pour un montant de 1,6 million de dollars à la croissance du bénéfice d'exploitation net, ainsi qu'aux hausses de loyer au titre des contrats de location de Canadian Tire qui ont apporté un montant additionnel de 1,6 million. Pour le trimestre, le bénéfice d'exploitation net dans les magasins semblables s'est établi à 101,4 millions de dollars et le bénéfice d'exploitation net dans les immeubles semblables, à 101,8 millions, une hausse de 2,4 millions, ou 2,4 %, et de 2,7 millions, ou 2,8 %, respectivement, par rapport à l'exercice précédent. Ces augmentations sont principalement attribuables à la hausse des produits découlant des hausses contractuelles de loyer et au recouvrement de dépenses d'investissement et des intérêts gagnés à cet égard.

Flux de trésorerie liés aux opérations (FTO)* - Pour le trimestre, les FTO se sont établis à 73,4 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 1,5 million, ou 2,1 %, par rapport à la période correspondante de 2021, principalement en raison de l'incidence des variations du bénéfice d'exploitation net, partiellement contrebalancée par la hausse des coûts liés au personnel découlant principalement du départ à la retraite du président et chef de la direction. Pour le trimestre, les FTO par part - dilués (mesure non conforme aux PCGR) se sont établis à 0,313 $ par part - dilués (mesure non conforme aux PCGR), ce qui représente une hausse de 0,003 $ par part - dilués (mesure non conforme aux PCGR), ou 1,0 %, par rapport à la période correspondante de 2021, en raison du fait que la croissance des FTO a surpassé la croissance du nombre moyen pondéré de parts en circulation - dilué (mesure non conforme aux PCGR).

Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés (FTOA)* - Pour le trimestre, les FTOA se sont établis à 66,6 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 2,4 millions, ou 3,7 %, par rapport à la période correspondante de 2021, principalement en raison de l'incidence des variations du bénéfice d'exploitation net, partiellement contrebalancée par la hausse des coûts liés au personnel mentionnée précédemment. Les FTOA par part - dilués (mesure non conforme aux PCGR) pour le trimestre se sont établis à 0,284 $ par part - dilués (mesure non conforme aux PCGR), ce qui représente une hausse de 0,007 $ par part - dilués (mesure non conforme aux PCGR), ou 2,5 %, par rapport à la période correspondante de 2021, principalement en raison de l'incidence des variations du bénéfice d'exploitation net, partiellement contrebalancée par la hausse des coûts liés au personnel mentionnée précédemment.

Distributions - Pour le trimestre, les distributions par part se sont élevées à 0,212 $, une hausse de 5,7 % par rapport à la période correspondante de 2021, en raison des hausses du taux de distribution qui sont entrées en vigueur pour les distributions mensuelles versées en juillet 2021 et en juillet 2022.