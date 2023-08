Aux fins du calcul des mesures non conformes aux PCGR, les parts diluées comprennent les parts restreintes et les parts différées émises dans le cadre de divers régimes et excluent l'incidence de l'hypothèse selon laquelle toutes les parts de société en commandite de catégorie C seront réglées au moyen de parts de société en commandite de catégorie B. Se reporter à la section 7 du rapport de gestion.

Flux de trésorerie liés aux opérations (FTO)* - Pour le trimestre, les FTO se sont établis à 77,8 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 4,4 millions, ou 6,0 %, par rapport à la période correspondante de 2022, principalement en raison de l'incidence des variations du bénéfice d'exploitation net. Pour le trimestre, les FTO par part - dilués (mesure non conforme aux PCGR) se sont établis à 0,330 $ par part - dilués (mesure non conforme aux PCGR), une hausse de 0,017 $, ou 5,4 %, par rapport à la période correspondante de 2022, en raison du fait que la croissance des FTO a été supérieure à la croissance du nombre moyen pondéré de parts en circulation - dilué (mesure non conforme aux PCGR).

la hausse des produits découlant des hausses contractuelles de loyer et au recouvrement de dépenses d'investissement et des intérêts gagnés à cet égard. L'augmentation du bénéfice d'exploitation net dans les immeubles semblables s'explique principalement par la hausse du bénéfice d'exploitation net dans les magasins semblables susmentionnée ainsi que par les projets d'intensification achevés en 2022 et en 2023.

Résultats d'exploitation

Activités de location - La Société est le plus important locataire de CT REIT. Au 30 juin 2023, la Société occupait 91,9 % de la superficie locative brute et versait 91,3 % des loyers minimaux de base annualisés.

Taux d'occupation - Au 30 juin 2023, le taux d'occupation du portefeuille de CT REIT, selon les engagements relatifs aux contrats de location, s'est établi à 99,0 %.

Le bénéfice d'exploitation net, les FTO et les FTOA sont des mesures financières déterminées. Se reporter à la section ci-après pour plus d'information.

Mesures financières déterminées

CT REIT utilise des mesures financières déterminées, telles qu'elles sont définies dans le Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« Règlement 52-112 »). CT REIT estime que ces mesures financières déterminées fournissent de l'information utile à la direction et aux investisseurs pour évaluer la performance financière de CT REIT et sa capacité à atteindre son objectif principal, soit la création de valeur à long terme pour les porteurs de parts en générant des distributions en trésorerie mensuelles fiables, durables et croissantes qui sont avantageuses sur le plan fiscal.

Ces mesures financières déterminées utilisées dans le présent document comprennent des mesures financières non conformes aux PCGR et des ratios non conformes aux PCGR, au sens du Règlement 52-112. Ces mesures financières non conformes aux PCGR et ces ratios non conformes aux PCGR n'ont pas de signification normalisée en vertu des normes IFRS, qui sont également désignées comme les principes comptables généralement reconnus (« PCGR »), et peuvent donc ne pas être comparables à des mesures et à des ratios présentés par d'autres entités ouvertes sous des intitulés semblables et ne doivent pas être considérés en remplacement des autres mesures financières définies conformément aux PCGR.

Les paragraphes suivants fournissent de l'information additionnelle sur les mesures financières déterminées utilisées par la direction dans le présent document et, s'il y a lieu, le rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR les plus comparables.

Bénéfice d'exploitation net

Le bénéfice d'exploitation net est une mesure financière non conforme aux PCGR définie comme étant les produits tirés des immeubles moins les charges liées aux immeubles, ajustés en fonction des produits locatifs comptabilisés de manière linéaire. La mesure la plus directement comparable dans les états financiers de base est les produits tirés des immeubles. La direction estime que le bénéfice d'exploitation net est un indicateur clé de la performance, puisqu'il s'agit d'une mesure des activités d'exploitation des biens immobiliers sur laquelle la direction exerce un contrôle. Le bénéfice d'exploitation net est également