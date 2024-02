CT UK High Income Trust PLC - fonds d'investissement basé à Édimbourg, en Écosse - a l'intention d'annuler la cotation des parts de la société à Londres afin de simplifier la structure de cotation. Cela signifie que les détenteurs de parts détiendront et pourront négocier indépendamment leurs actions ordinaires sous-jacentes et leurs actions B. Ces dernières sont déjà admises à la négociation sur les marchés financiers. Celles-ci sont déjà admises à la négociation sur le marché principal et inscrites sur la liste officielle de la Financial Conduct Authority. Pour chaque unité détenue, chaque détenteur détiendra directement trois actions ordinaires et une action B.

Cours actuel de l'action : 81,00 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 6,6

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

