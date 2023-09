CTI Logistics Limited a annoncé la nomination de M. Roger Port en tant qu'administrateur non exécutif avec effet au 22 septembre 2023. M. Port est expert-comptable et ancien partenaire de PricewaterhouseCoopers. Il a plus de 30 ans d'expérience dans l'analyse financière, l'évaluation de sociétés et d'entreprises, le contrôle préalable de transactions et les fusions et acquisitions. Il a dirigé l'équipe de PricewaterhouseCoopers chargée des transactions à Perth pendant sept ans.

Il est diplômé de l'université Macquarie et a obtenu un diplôme d'études supérieures en finance appliquée et en investissement du Securities Institute of Australia. Il est membre de l'Australian Institute of Company Directors et de l'Ordre des comptables agréés d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Au cours des 25 dernières années, Roger a occupé plusieurs postes au sein de conseils d'administration et de comités d'audit et de risque. Il est actuellement membre du conseil d'administration d'Eagle Mountain Mining Limited.

de l'Institut de recherche médicale Harry Perkins et de Linear Clinical Research Limited.