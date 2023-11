CTS Corporation est un fabricant mondial de capteurs, de composants de connectivité et d'actionneurs. La société conçoit, fabrique et vend une gamme de capteurs, de composants de connectivité et d'actionneurs principalement à des fabricants d'équipements originaux (OEM) et à des fournisseurs pour les marchés de l'aérospatiale et de la défense, de l'industrie, du médical et du transport. La société exploite des installations de fabrication situées en Amérique du Nord, en Asie et en Europe et dessert divers marchés à l'échelle mondiale. Les produits de la société se composent principalement de capteurs et d'actionneurs utilisés dans les véhicules de tourisme ou commerciaux, de composants de connectivité utilisés dans les infrastructures de télécommunications, les technologies de l'information et d'autres applications à grande vitesse, de commutateurs, de capteurs de température et de potentiomètres fournis à de multiples marchés, ainsi que de matériaux et de substrats piézoélectriques fabriqués utilisés principalement sur les marchés médical, industriel, aérospatial et de la défense.

Secteur Equipements et pièces électroniques