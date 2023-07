CTS Eventim AG & Co. KGaA est spécialisé dans l'organisation d'événements. En outre, le groupe développe une activité de distribution de billets pour des événements culturels et sportifs. Le CA par activité se répartit comme suit : - organisation d'événements (67,8%) : concerts, festivals, etc. ; - distribution de billets d'événements culturels et sportifs (32,2%) : activité assurée au travers d'un réseau de plus de 20 000 points de vente implantés en Europe, par le biais d'une plate-forme téléphonique et via Internet. La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (60,8%), Italie (18,8%), Suisse (6,8%), Autriche (4,1%), Finlande (2,9%), Espagne (1,5%), Pays Bas (1,4%) et autres (3,7%).

Secteur Internet