La Baader Bank recommande 'Add' à CTS Eventim - objectif 67 euros

MUNICH (dpa-AFX) - La Baader Bank a maintenu sa recommandation sur CTS Eventim à "Add" avec un objectif de cours de 67 euros après les chiffres du premier trimestre. Dans une étude publiée mercredi, l'analyste Volker Bosse a estimé que la société de marketing événementiel avait connu un très bon début d'année. Les déclarations concernant la suite de l'année semblent confiantes, même s'il n'y a pas de perspectives concrètes./tih/ck

Publication de l'étude originale : 24.05.2023 / 09:12 / CEST

Première diffusion de l'étude originale : date non indiquée dans l'étude / heure non indiquée dans l'étude / fuseau horaire non indiqué dans l'étude.

