Cts Eventim AG & Co KgaA est une société basée en Allemagne qui opère sur les marchés des événements de loisirs et de la billetterie de cinéma. La société opère dans deux secteurs, à savoir la billetterie et le divertissement en direct. Le segment de la billetterie a pour objet la promotion, la vente, le courtage, la distribution et la commercialisation de billets de cinéma, de concert, de théâtre, d'art, de sport et d'autres événements en Allemagne et à l'étranger, en utilisant des technologies de traitement et de transmission de données. Ses billets sont commercialisés par l'intermédiaire de sa plateforme de réseau (eventim.net), de son produit de billetterie interne (eventim.inhouse), du produit de billetterie sportive (eventim.tixx) et d'une solution propriétaire pour la vente de billets et le contrôle des entrées dans les stades et les arènes. Le segment "Live Entertainment" a pour objet la planification, la préparation et l'exécution de tournées et d'événements, en particulier d'événements musicaux et de concerts, ainsi que la commercialisation de productions musicales. Des sites internationaux sont également exploités. La société exploite kinoheld GmbH en tant que filiale majoritaire.

Secteur Internet