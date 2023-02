CTS Eventim dépasse les attentes en matière de chiffre d'affaires et de bénéfice d'exploitation pour 2022

MUNICH (dpa-AFX) - Le groupe de billetterie CTS Eventim a réalisé en 2022 des résultats bien meilleurs que prévu, grâce à la reprise de l'activité dans les spectacles vivants. Le chiffre d'affaires du groupe est passé de 408 millions d'euros l'année précédente, affectée par la pandémie de coronavirus, à un peu plus de 1,9 milliard d'euros, a annoncé jeudi à Munich l'entreprise cotée sur le MDax. Après ajustement des effets exceptionnels et avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda), il reste 384 millions d'euros de résultat opérationnel, soit environ 84% de plus qu'en 2021. Pour ces deux chiffres clés, CTS Eventim a fait nettement mieux que ce qu'attendaient les analystes. Par rapport à 2019, dernière année avant Corona, les recettes du groupe et le bénéfice d'exploitation ont augmenté d'un tiers en 2022. Le conseil d'administration présentera son rapport d'activité le 23 mars /ngu/stk