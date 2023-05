CTS Eventim ne maintient que ses prévisions malgré un bon trimestre - chute du cours de l'action

MUNICH (dpa-AFX) - La reprise se poursuit pour le distributeur de billets CTS Eventim. Après une année record en 2022, l'entreprise a également profité, au cours du premier trimestre écoulé, du retour des concerts et des manifestations après la fin des restrictions Corona. Cela a permis à la société munichoise de multiplier son bénéfice net de janvier à mars, comme elle l'a annoncé mercredi. En bourse, l'action s'est toutefois effondrée après la présentation des chiffres définitifs. Apparemment, certains s'attendaient à ce que les objectifs annuels soient revus à la hausse après un trimestre meilleur que prévu. Ce souhait ne s'est toutefois pas réalisé.

Comme CTS Eventim l'a indiqué dans son rapport trimestriel, les prévisions pour l'année en cours présentées dans le rapport annuel 2022 restent inchangées. Jusqu'à présent, ces prévisions sont assez vagues : le chiffre d'affaires et les résultats de 2023 devraient se situer à peu près au même niveau que ceux de l'année précédente. Si l'on exclut les aides publiques Corona de l'année de référence, le résultat devrait nettement augmenter.

En réaction à ces nouvelles, l'action a perdu par moments plus de huit pour cent en milieu de semaine. Mais à partir de midi, le titre s'est rattrapé et, à 62,75 euros, il était encore en baisse de trois et demi pour cent.

La tendance à la hausse entamée début mai s'arrête donc. La veille encore, le titre s'était rapproché de son plus haut annuel de février à 67,70 euros - il ne lui manquait plus qu'un peu plus d'un euro. Les pertes actuelles ont également réduit la hausse annuelle à environ cinq pour cent et demi.

L'analyste Volker Bosse de la Baader Bank a entre-temps attesté un très bon début d'année à la société de marketing événementiel. Les déclarations concernant la suite de l'année semblent confiantes, même s'il n'y a pas de perspectives concrètes, a fait remarquer l'expert.

"CTS Eventim poursuit avec succès l'année record qui vient de s'écouler dès le premier trimestre 2023", a déclaré Klaus-Peter Schulenberg, président du groupe CTS, cité dans le communiqué. Les résultats montrent que l'intérêt pour le divertissement en direct reste intact. "Nous sommes sur la voie d'une croissance organique, tant au niveau national qu'international, et nous nous promettons de poursuivre une évolution positive des affaires".

Comme on le sait déjà, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté au cours du dernier trimestre de l'année pour atteindre un peu plus de 366 millions d'euros, contre environ 139 millions d'euros auparavant. CTS Eventim a vendu près de 60 % de billets en plus par rapport à la même période de l'année précédente, de sorte que le chiffre d'affaires de la billetterie a presque doublé au cours des trois mois de référence, pour atteindre 148 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires de l'activité événementielle a même été multiplié par trois et demi et, avec près de 224 millions d'euros, il représente désormais la plus grande part du résultat net du groupe. L'année précédente, c'était l'inverse, le secteur des concerts et des manifestations n'avait repris que lentement son essor après la suppression de nombreuses restrictions imposées par Corona./tav/lew/mis