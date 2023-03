CTS Eventim prévoit un chiffre d'affaires stable en 2023

MUNICH (dpa-AFX) - Le vendeur de billets CTS Eventim prévoit de maintenir son chiffre d'affaires et ses bénéfices à peu près stables en 2023. Si l'on exclut les aides Corona de l'année 2022, on s'attend à des chiffres clés de résultat plus élevés, a fait savoir l'entreprise MDax jeudi à Munich. L'année dernière, le groupe avait rattrapé un grand nombre de concerts et de spectacles après la fin de nombreuses mesures Corona et en avait largement profité. Selon un trader, les perspectives sont légèrement inférieures aux attentes du marché. La société mère CTS KGaA devrait connaître une croissance modérée de son chiffre d'affaires et de son résultat. Avant la bourse, des pertes se dessinaient pour les actions.

Mi-février, CTS Eventim avait déjà annoncé des chiffres clés provisoires pour 2022, que le directoire a maintenant confirmés en grande partie. Selon ces chiffres, le chiffre d'affaires du groupe est passé de 408 millions d'euros l'année précédente, qui avait été affectée par la pandémie Corona, à 1,9 milliard d'euros. Après ajustement des effets exceptionnels et avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda), il reste 384,5 millions d'euros de résultat opérationnel, soit environ 84% de plus qu'en 2021. Au final, CTS Eventim a gagné près de 204 millions d'euros, contre 88 millions d'euros l'année précédente, selon les chiffres publiés jeudi.